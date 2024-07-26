Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu, muhasebe uygulamalarını genişletti - Son Dakika
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Ekonomi

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu, muhasebe uygulamalarını genişletti

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu, bireysel ve kuruluşların konsolide mali tabloları ile iştirakler ve ortak girişimlerdeki yatırımlara ilişkin muhasebe uygulamalarına ilişkin açıklama hükümlerini genişletti. Kurulun kararları Resmi Gazete'de yayımlandı ve bireysel mali tabloların hazırlanmasında, kontrol edilen kuruluşlardaki, ortak girişimlerdeki ve iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin uyulması gereken muhasebeleştirme ve açıklama hükümleri düzenlendi. Ayrıca, konsolide mali tabloların hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeler belirlendi ve iştirakler ve ortak girişimlerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesi ve öz kaynak yönteminin uygulanması hakkında hükümler ortaya konuldu. Kurulun kararlarıyla, mali raporlamaların ilkeleri düzenlenirken, mali tablo kullanıcılarının bazı hususları değerlendirmesini sağlayacak bilgilerin açıklanması da temin edilmek amaçlandı.

26.07.2024 10:37
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Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunca, bireysel ve kuruluşların konsolide mali tabloları ile iştirakler ve ortak girişimlerdeki yatırımlara ilişkin muhasebe uygulamalarına ilişkin açıklama hükümlerini genişletti.

Kurulun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bireysel mali tablolara ilişkin kararla bu tabloların hazırlanmasında, kontrol edilen kuruluşlardaki, ortak girişimlerdeki ve iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin uyulması gereken muhasebeleştirme ve açıklama hükümleri düzenlendi.

Konsolide mali tablolara ilişkin kararla, bir kuruluşun bir veya birden fazla kuruluşu kontrol ettiği durumda, düzenlenecek konsolide mali tabloların hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeler belirlendi.

İştirakler ve ortak girişimlerdeki yatırımlar kararında da bu yatırımların muhasebeleştirilmesinin belirlenmesi ve bu yatırımları muhasebeleştirirken öz kaynak yönteminin uygulanmasına ilişkin hükümler ortaya konuldu.

Kurulun, ortak anlaşmalara ilişkin kararında da ortak payı olan kuruluşlar tarafından yapılacak mali raporlamaların ilkeleri düzenlenirken, diğer kuruluşlardaki paylara ilişkin açıklamalar kararında, mali tablo kullanıcılarının bazı hususları değerlendirmesini sağlayacak bilgilerin, kuruluş tarafından açıklanmasını temin etmek amaçlandı.

Kaynak: AA

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