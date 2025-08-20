Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı olacak.
İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
Son Dakika › Ekonomi › Devlet Tahvili ve Kira Sertifikası Satışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?