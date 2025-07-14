Dezavantajlı Gruplara İstihdam Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını destekliyoruz. Son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uyguladık. 2024 yılında 359.8 milyar lira, 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar lira destek sağladık" dedi.

Bakan Işıkhan, dezavantajlı grupların istihdama katılımında verilen teşviklere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hedeflerini 'güçlü istihdam, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye' sloganıyla duyuran Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını destekliyoruz. Son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uyguladık. 2024 yılında 359.8 milyar lira, 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar lira destek sağladık."

Bakan Işıkhan ayrıca kayıtlı istihdamı arttırmayı ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA