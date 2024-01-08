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DİBS, Aralık Ayında Yatırımcısına En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı - Son Dakika
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DİBS, Aralık Ayında Yatırımcısına En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, aralık ayında Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracı oldu. Yıllık, altı aylık ve üç aylık değerlendirmelerde de DİBS, en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

DİBS, Aralık Ayında Yatırımcısına En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı
08.01.2024 - 10:35,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,16 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 4,29, euro yüzde 1,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16 ve dolar yüzde 0,40 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 2,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 2,48 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,60, dolar yüzde 1,35 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,39 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,46 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,26 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 37,97 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, euro yüzde 11,41, dolar yüzde 8,06 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 20,30 ve DİBS yüzde 46,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 2,49, dolar yüzde 5,41, BIST 100 endeksi yüzde 10,46, mevduat faizi (brüt) yüzde 30,24 ve DİBS yüzde 53,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DİBS, Aralık Ayında Yatırımcısına En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı - Son Dakika


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