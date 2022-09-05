Akşener'e şikayette bulunan çiftçinin 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ve 4,2 milyon borcu çıktı olduğu tespit edildi - Son Dakika
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Akşener'e şikayette bulunan çiftçinin 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ve 4,2 milyon borcu çıktı olduğu tespit edildi

05.09.2022 17:08
Akşener'e şikayette bulunan çiftçinin 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ve 4,2 milyon borcu çıktı olduğu tespit edildi

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da İYİ Parti lideri Meral Akşener'e elektrik faturasından şikayet eden Abdulhadi Karakeçili'nin 2017 yılından beri parasal karşılığı 4,2 milyon lira olan kaçak elektrik kullandığını bildirdi.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da İYİ Parti lideri Meral Akşener'e elektrik faturasından şikayet eden Abdulhadi Karakeçili'nin 2017 yılından beri parasal karşılığı 4,2 milyon lira olan kaçak elektrik kullandığını bildirdi.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önünü keserek elektrik faturasından şikayet eden çiftçi Abdulhadi Karakeçili ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, Karakeçili'nin 2017 yılından bu yana tüm uyarılara rağmen abonelik sözleşmesi yapmadığını ve elektriği farklı yöntemlerle kaçak kullandığının tespit edildiğini bildirdi. Dicle Elektrik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Abdulhadi Karakeçili, 2017 yılından beri yaklaşık 600 dekardan fazla tarlasında mısır ekimi yapmaktadır. Bu tüketicinin şirketimize abonelik başvurusu yoktur. Kendisi tarımsal sulama amacıyla ihtiyaç duyduğu elektriği bu nedenle her defasında farklı yöntemler deneyerek kaçak kullanmaktadır. Kendisinin açtığı 400-500 metre derinlikteki kuyulardan su çekmek için kullandığı ve bedelini ödemediği elektriğin miktarı, 250 meskenin tükettiği elektrik miktarına eşdeğerdir. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde kaçak kullanımı tespit edilip, abonelik yapması konusunda defalarca uyarılmasına rağmen kayıtsız tüketimde ısrar etmeye devam etmiştir. Yasal mevzuattan kaynaklanan yetkilerimize dayanarak tüketimlerinin takip edilmesi amacıyla sayaç montajı yapılmıştır. Sayaçta tüketilen enerji miktarına göre kaçak faturaları düzenlenmiştir. Tespit edilen kaçak tüketimlerin gecikme cezasıyla birlikte toplam tutarı 4,2 milyon liradır" denildi.

"Konu suistimal ediliyor"

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ise, konuyla ilgili açıklamasında, kurumun hizmet bölgesine ziyarette bulunan siyasi parti liderlerinin gündeminde elektrik konularının sıklıkla yer aldığına dikkat çekti. Atalay, "Ancak özellikle tarımsal sulama abonelerinin bu ziyaretlerde elektrik faturalarına ilişkin siyasi parti liderlerine verdikleri bilgiler ne yazık ki ciddi eksiklikler içeriyor. O an için konuyu detaylıca bilmeyen ve araştırma imkanı olmayan siyasi parti temsilcilerini ve milletvekillerimizi suistimal etmeye yönelik olduğunu üzülerek görüyoruz. Örneğin son örnekte ilgili tüketicinin hat kayıtlarına baktığımızda 2017 yılından beri birikmiş borcunun 4,2 milyon liraya ulaştığı ve ciddi bir kaçak tüketiminin bulunduğu ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

Atalay, bölgenin elektrik dağıtım şirketi olarak tarımsal sulama aboneleri başta olmak üzere 2 milyon aboneye mevcut ekonomik şartlar altında en kaliteli hizmeti mümkün olan en düşük fiyatlardan vermekte olduklarının altını çizdi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Şanlıurfa, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akşener'e şikayette bulunan çiftçinin 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ve 4,2 milyon borcu çıktı olduğu tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'e şikayette bulunan çiftçinin 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ve 4,2 milyon borcu çıktı olduğu tespit edildi - Son Dakika
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