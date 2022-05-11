Dicle Elektrik'ten Engelliler Haftası'nda empati maçı - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten Engelliler Haftası'nda empati maçı

11.05.2022 12:26
Dicle Elektrik'ten Engelliler Haftası'nda empati maçı

Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dicle Elektrik futbol takımı oyuncuları göz bandı takarak Görme Engelliler Takımı ile maç yaptı.

Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dicle Elektrik futbol takımı oyuncuları göz bandı takarak Görme Engelliler Takımı ile maç yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik'in her yıl bahar mevsiminde dağıtım bölgesindeki 6 ilde geleneksel olarak düzenlediği Dicle Elektrik Levent Tursun Futbol Turnuvası başladı.

Turnuvanın 10-16 Mayıs Görme Engelliler Haftası'nın başlangıcına denk gelmesi üzerine, engelliler adına farkındalık oluşturulması için Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü'ne malzeme desteği sağlanması ve bir de gösteri maçı yapılması kararlaştırıldı.

Kayapınar spor tesislerinde Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı ile kurum çalışanlarından oluşan Dicle Elektrik oyuncuları arasında hiç görmeyenlere ait B-1 kategorisinde oynanan maçta, başta göz bandı olmak üzere özel kurallar uygulandı.

Her iki takım oyuncularının da görmeyi tamamen engelleyen göz bandı takarak sahaya çıktığı maçta, içindeki zil sayesinde ses çıkaran özel bir futbol topu kullanıldı.

Kale arkalarında görevlilerin bulunduğu maçta oyuncular da topa koşarken rakipleriyle çarpışmamak için ses çıkararak birbirlerini uyardı. 10'ar dakikalık 2 devre halinde oynanan maçı Görme Engelliler takımı 2-0 kazandı. Maçı, gerek Dicle Elektrik çalışanları, gerekse spor severlerden çok sayıda kişi zaman zaman tezahüratlar yaparak büyük bir keyifle izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve futbol takımına koçluk da yapan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, amaçlarının bu anlamlı haftada engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu kaydederek, "Çok zevkli ve bir o kadar da kuralları açısından farklı bir müsabaka oldu. Kazanan takımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol, futsal, judo, atletizm, halter, yüzme, satranç ve görme engellilere özgü golbol branşlarında 50 lisanslı sporcusu bulunan Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Emin Baran ise, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle oluşturdukları farkındalık ve verdikleri destekten dolayı Dicle Elektrik'e teşekkür etti.

Dicle Elektrik'ten Engelliler Haftası'nda empati maçı
Dicle Elektrik'ten Engelliler Haftası'nda empati maçı

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Spor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten Engelliler Haftası'nda empati maçı - Son Dakika


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