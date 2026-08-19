Didim'de İki Taşınmaz Satışa Çıktı - Son Dakika
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Didim'de İki Taşınmaz Satışa Çıktı

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ÖİB, Didim'deki iki taşınmazın satışına onay vererek ihaleleri duyurdu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın'ın Didim ilçesindeki iki taşınmazın satışına onay verdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ÖİB adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın 92 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi. Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminat idare lehine irat kaydedilerek ihale iptal edilecek.

Aynı mahalledeki bir diğer taşınmazın da "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde 202 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman Kaya'ya satılması kararlaştırıldı. Bu kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptali uygun bulundu.

İhale kapsamında sözleşmelerin imzalanmasıyla gereklerin yerine getirilmesine ÖİB'nin yetkili kılınması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Didim'de İki Taşınmaz Satışa Çıktı - Son Dakika

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