"DIGIATHON 2022" finalistleri belli oldu - Son Dakika
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"DIGIATHON 2022" finalistleri belli oldu

18.10.2022 20:36
"DIGIATHON 2022" finalistleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince bu yıl ilk kez düzenlenen Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu (DIGIATHON) finaline katılacak takımlar belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince bu yıl ilk kez düzenlenen Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu (DIGIATHON) finaline katılacak takımlar belli oldu.

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DIGIATHON 2022'ye 1000'in üzerinde başvuru ile ön eleme sınavına rekor katılım gerçekleşti.

DIGIATHON 2022'de katılımcıların blokzincir alanındaki becerileri ile e-Devlet Kapısı hizmetlerini blokzincir altyapısıyla geliştirilmesi veya yeni bir fikir olarak sunulması bekleniyor.

Teknolojiye ilgi duyan tüm vatandaşların ilgisini blokzincire çekmeyi hedefleyen DIGIATHON 2022'nin finali 12-13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek.

İki aşamadan oluşan yarışmada, ön eleme sınavı, 15 Ekim'de çoktan seçmeli soru-cevap şeklinde çevrim içi olarak yapıldı. Ön eleme etabında yarışan 215 takımdan 24'ü finalde yarışmaya hak kazandı.

DIGIATHON 2022 finalinde, 0xa1e1ace1e, 0xPushUP, Ankara Ayazı, Bakırchain, Bilkent DEV, BlockchainDEU, Chain Users, chaintopia, Creatiny Çukurova, Deeptagon, electriFi, galeriNFT, KimlikDAO, KUBlockchain, Leylek, MaslakBlockchain, MedipolDAO, New Paradigm, nonToXiC, Sturdy, TK-M060, WAHAP3, Wild Web Wolves ve Yolcular takımı yarışacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'DIGIATHON 2022' finalistleri belli oldu - Son Dakika

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