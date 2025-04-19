Dijital çağda emek ve sosyal adalet vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital çağda emek ve sosyal adalet vurgusu

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Ali Yalçın, dijitalleşmenin emeği ezmemesi gerektiğini ve sosyal adaletin önemini vurguladı.

19.04.2025 15:29
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Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Dijital çağ insanı yüceltmeli emeği ezmemeli"

ANKARA - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Gene Başkanı Ali Yalçın, dijitalleşme ve yapay zekayla birlikte yeni iş alanlarını doğacağını ve birçok iş alanının da yok olabileceğini belirterek, "Dijital çağ insanı yüceltmeli emeği ezmemeli emeği üstün tutmalı" dedi.

Memur-Sen tarafından 41 ülkeden 50 konfederasyon, 3 uluslararası örgüt ve 200 sendikacının katılımıyla 'Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet' Uluslararası Kongre'si düzenlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşen kongrede, dünyada sosyal adaletin düzeyi ve dijitalleşmenin emeğin karşısındaki etkisine vurgu yapıldı.

Program çerçevesinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dijitalleşme ve yapay zekayla birlikte yeni iş alanlarını doğacağını ve birçok iş alanının da yok olabileceğini söyledi. Bu süreçte sosyal adaletin çok önemli olduğunu söyleyen Yalçın, "Dijital çağ insanı yüceltmeli emeği ezmemeli emeği üstün tutmalı. Gelir adaletsizliği kronik bir soruna dönüştü. 2024'te servetin yüzde 54'ünü yüzde 1'lik kesimin aldığı kayıt altına alındı ve geri kalan kısmı yüzde 99'un paylaştığı gerçeği bu anlamda en önemli eleştiri konumuz. Onun için gelir dağılımında adalet sağlanması dünyadaki emekçiler olarak ortak kaderimiz" ifadelerine yer verdi.

" Türkiye'de emek dünyasına ilişkin önemli adımlar atıldı"

Yalçın, Türkiye'de çalışma hayatındaki sorunlarına yönelik önemli dokunuşlar yapıldığını belirterek, "Bunları inkar edemeyiz. Platform işçilerinden tuttum da dezavantajlı kesimlerin istihdamına varana kadar Türkiye'de emek dünyasına ilişkin önemli adımlar hatırlıyorum. Sadece kamuya istihdam edilen engelli memur sayısı iki bin ikiden bugüne 12 kat artanın yetmiş bin sayısını aşmış durumda bu dezavantajlı kesimlerin korunması ve devletin bu konuda koruyucu emrini hissettirmesi aslında hakikaten önemli. Sözleşmeyi kamu görevlilerinin kadroya geçirmesi konusu son derece kıymetli bu emeğin bu anlamda karşılığını görmekle emek verip de olarak bizi doğrusu memnun etti, mutlu etti. Yine kapıdan çalışan güvencesizlik konusundaki tartışmanın taşırımlarla ilgili boyutuyla atılan adım son derece önemli ve taşırımların güvenceye kavuşturulması kamu kabul alınmış olması son derece önemli.

"Yüzde 99'un alın teriyle kurulan dünya yine yüzde 99'un olmalı"

Dijitalleşmenin yeni fırsatlar sunduğunu ve uzaktan çalışma ve e-ticaret gibi alanlarda komilere yeni kapılar açtığını söyleyen Yalçın, "Bu fırsatta adil mekanizmayla geniş kitlelerle buluşturulmak durumunda. Emek bir algoritmayla ölçülemez. İnsanoğlu servetle asla tartışılamaz. Yüzde 99'un alın teriyle kurulan dünya yine yüzde 99'un olmalı. Yüzde 1'in emrine hizmet etmemeli. Bu anlamda gelir dağılımı konusu hem ülkelerin konusu hem de dünyadaki tüm emek kesiminin ana günleri. Gelin emeğin sesini dijital çağda yükseltelim. Gelin Filistin'deki işçiden, Türkiye'deki memura, Afrika'daki maden işçisinden, Asya'daki tekstil emekçisinden, Avrupa'daki mavi yakalıya hepimiz aynı mücadelenin içindeyiz ve beraber bu konuda gelir dağılımında adalet, saygın iş ortamları, saygın ücret konusunda bir emek ortaya koyuyoruz ve bu toplantının da tartışma konuları içerisinde bunları da alalım" değerlendirmesinde bulundu.

Program, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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Kaynak: İHA

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