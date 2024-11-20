Dijital Dönüşüm ile 9,5 Milyar Lira Tasarruf - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Dönüşüm ile 9,5 Milyar Lira Tasarruf

Hazine, 176 milyon belgeyi elektronik tebliğ ederek 9,5 milyar lira tasarruf sağladı.

20.11.2024 11:52
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 176 milyondan fazla belgeyi elektronik ortamda tebliğ ederken bu sayede 9,5 milyar lira tasarruf edildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, gelişen teknoloji ve yapay zekayla birlikte kullanılan elektronik uygulamalar yaygınlaşıyor.

Bakanlık, memnuniyeti artırmak, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini hızlı, doğru, kolay ve en az maliyetle yerine getirebilmeleri amacıyla vergisel süreçleri dijitalleştirerek, bürokrasiyi azaltıyor.

Elektronik ortamda sunulan hizmetler "Dijital Vergi Dairesi" altında birleştirilirken mükellefler beyanname verme, vergi ödeme, borç sorgulama, harç ödeme gibi birçok hizmete tek yerden erişebiliyor.

1,7 milyardan fazla beyanname elektronik ortamda alındı

e-Beyanname sistemi 1 Eylül 2004'te hizmete başladı. Uygulamayla bugüne kadar 1,7 milyardan fazla beyanname elektronik ortamda verildi. Sadece kağıttan yapılan tasarruf 850 milyon lirayı aştı. Ayrıca, zaman, kırtasiye ve toner gibi masraflardan da tasarruf sağlandı.

e-Fatura ve e-defter uygulamalarından da toplam 2,1 milyon mükellef yararlandı.

e-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016'da faaliyete geçti. O günden bu yana uygulamayı 9,6 milyon kişi kullandı. Bugüne kadar 176 milyonun üzerinde belge elektronik ortamda tebliğ edildi. Böylece 9,5 milyar lira tasarruf sağlandı. e-Tebligat sistemi, tebliği gereken vergisel belgelerin, kurulan sistemle mükelleflerin elektronik adreslerine iletilmesi uygulaması olarak biliniyor. e-Tebligat sistemini kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin kullanması gerekiyor. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler de sistemden yararlanabiliyor. e-Tebligat gönderildiğinde talep bildiriminde yer alan telefon numarasına SMS, e-posta adresine de bilgi gönderiliyor. e-Tebligat sistemi ile yollanan belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılıyor.

e-Yoklama sistemi ile aylık ortalama 200 bin yoklama ve 100 bin denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 2015 yılından bugüne kadar 20 milyon yoklama elektronik ortamda düzenlenirken elde edilen tasarruf 450 milyon liraya ulaştı.

Gider pusulalarının da elektronik ortamda düzenlenebilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi uygulanacak

Öte yandan Bakanlık birçok alanda olduğu gibi yapay zeka destekli uygulamalar üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Kamu harcamalarında verimlilik ve tasarruf sağlayacak, bilişim sistemlerinin kapasitesini artıracak Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi uygulamaya alınacak. Bu sayede, ayrıca mali karar verme, politika geliştirme, denetim süreçleri daha etkin yürütülecek.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Dönüşüm ile 9,5 Milyar Lira Tasarruf - Son Dakika

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