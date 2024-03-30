Dijital Dönüşüm Ofisi, Seçmenleri Oltalama Riskine Karşı Uyardı - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Dönüşüm Ofisi, Seçmenleri Oltalama Riskine Karşı Uyardı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacak vatandaşları, sosyal medya ve e-posta üzerinden yapılan 'oltalama' faaliyetlerine karşı uyardı. Vatandaşlardan, e-Devlet Kapısı ismi ve görseli kullanılarak yapılan sahte mesajlara itibar etmemeleri, kişisel verilerini paylaşmamaları ve gönderilen bağlantılara tıklamamaları istendi. Resmi kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemleri için yalnızca e-Devlet Kapısı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın mobil uygulamaları ve çağrı merkezi kullanılması gerektiği belirtildi.

30.03.2024 16:43
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacak vatandaşları "oltalama" riskine karşı uyardı.

Ofis'ten yapılan açıklamada, sosyal medya platformları veya e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı ismi ve görseli kullanılarak yerel seçimlerle ilgili "oltalama" faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçmen Kaydı Bilgilerini Doğrulama, Seçmen Kaydı Sorgulama veya Oy Kullanacağınız Sandık Değişti gibi başlıklarla e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit ederek size ulaşan kişilere itibar etmemeniz, sizden talep edilen kişisel verilerinizi paylaşmamanız ve iletilen bağlantılara tıklamamanız bilgi ve iletişim güvenliğiniz açısından önem arz etmektedir. Seçmen kaydınız ve bilgileriniz için yalnızca e-Devlet Kapısı (https://turkiye.gov.tr), e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması, https://secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi (444 9 975) resmi kanallarına başvurunuz."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Dönüşüm Ofisi, Seçmenleri Oltalama Riskine Karşı Uyardı - Son Dakika

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