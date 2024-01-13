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Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi Üniversitelerde Faaliyet Gösteren Öğrencileri Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
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Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi Üniversitelerde Faaliyet Gösteren Öğrencileri Bir Araya Getiriyor

Yerli ve milli yapay zeka uygulamalarını geliştirmek amacıyla üniversitelerde bu alanda faaliyet gösteren öğrenciler 'Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi' çatısı altında buluşturulacak. Proje, yapay zekayla ilgili öğrenci kulüplerini bir araya getirerek potansiyel nitelikli iş gücünün uygulamaya dayalı eğitimler, yarışmalar ve kariyer ödülleriyle desteklenmesini hedefliyor. Ekosistem kapsamında düzenlenecek etkinliklerle öğrencilere yapay zeka alanındaki yetkinlikler kazandırılacak ve ulusal yapay zeka stratejisinin hayata geçirilmesine katkı sağlanacak.

Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi Üniversitelerde Faaliyet Gösteren Öğrencileri Bir Araya Getiriyor
13.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:16
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Yerli ve milli yapay zeka uygulamalarını geliştirmek amacıyla üniversitelerde bu alanda faaliyet gösteren öğrenciler "Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi" çatısı altında buluşturulacak.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden (CBDDO) edindiği bilgiye göre, Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi, üniversitelerdeki yapay zekayla ilgili öğrenci kulüplerini bir araya toplamak, bu alanlardaki potansiyel nitelikli iş gücünün uygulamaya dayalı eğitimler, yarışmalar ve eğitim sonrası kariyer ödülleriyle desteklenmesi amacıyla kuruldu.

Projenin hedef kitlesi, üniversitelerde faaliyet gösteren yüzlerce öğrenci kulübü olarak belirlendi.

Bu bağlamda ilgili kulüplere dahil olan ve yapay zekayla ilgilenen on binlerce öğrencinin eğitim hayatı, kamu-akademi işbirliğiyle desteklenerek, mezuniyet sonrasında kaliteli bir kariyer yolu çizilmesi için imkanlar sağlanacak.

Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi ile bu alanda nitelikli iş gücü potansiyeli bulunduran üniversite ve öğrenciler ile CBDDO'nun etkileşimi artırılacak.

Ekosistem kapsamında düzenlenecek eğitim, yarışma, webinar, konferans ve toplantılarla ilgili öğrenci gruplarına yapay zeka alanındaki yetkinlikler kazandırılacak.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında belirlenen yapay zeka uzmanları yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak, araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek, kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkanlarını genişletmek, uluslararası düzeyde işbirliklerini güçlendirmek gibi stratejik önceliklerin hayata geçirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı

Ekosistem kapsamında potansiyel nitelikli insan gücünü destekleyecek mevcut teorik eğitimin pratik uygulamayla geliştirilmesi, planlanan eğitim ve eğitim sonrası kariyer ödülleriyle ülkedeki nitelikli yapay zeka uzmanı açığının giderilmesi ve ekosistem içinde düzenlenen eğitim, etkinlik ve yarışmaların çıktılarıyla Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yerli ve milli yapay zeka ekosisteminin gelişimine katkı sunulması da beklenen çıktılar arasında yer alıyor.

Üniversite öğrencileri ve akademisyenler, soru, görüş ve önerilerini "dijitalgenc@cbddo.gov.tr" adresi üzerinden Ofise iletebilecek.

Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi'ne dair merak edilenlere de "https://cbddo.gov.tr/sss/dijital-genc/" adresinden erişilebiliyor.

Öğrenciler, düzenlenecek etkinlikleri ve güncel duyuruları "https://channels.bip.ai/join/dijitalgencyz" ve "https://t.me/dijitalgencyz" kanallarından takip edebilecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi Üniversitelerde Faaliyet Gösteren Öğrencileri Bir Araya Getiriyor - Son Dakika


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