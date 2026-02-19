\'Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri\' tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Amasya, Çorum ve Tokat'tan ticaret odaları iş birliğinde "Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri" gerçekleştirildi.

Samsun, Amasya, Çorum, ve Tokat illerinde Arasında gerçekleştirilen eğitimlere toplam 167 kişi katıldı. Eğitimler; evde üretim yapan, yeni bir iş kurmayı planlayan, el emeğini ya da mevcut faaliyetini dijital ortama taşımak isteyen girişimci adaylarına yönelik olarak kurgulandı. Program kapsamında, Av. Esra Karabuğa tarafından katılımcılara kapsamlı bir içerik sunuldu.

Eğitimlerde özellikle; ev eksenli faaliyetlerde vergi muafiyeti, kazanç istisnası ve basit usulde vergilendirme uygulamaları, kendi adına işletme açma ve/veya şirket kurma süreçleri, e-ticarete başlarken izlenmesi gereken teknik ve hukuki adımlar, mikro ihracat yapan işletmelere yönelik vergisel avantajlar ve ihracat destekleri, ETSY platformunda satış stratejileri, pasif gelir üretmeye imkan tanıyan iş modelleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Teorik bilginin ötesine geçen program, katılımcıların kendi iş fikirleri ve mevcut uygulamaları üzerinden sorular yöneltebildiği interaktif bir yapıda yürütüldü. Böylece girişimci adayları, karşılaştıkları hukuki ve mali konulara ilişkin somut örnekler üzerinden değerlendirme yapma ve birebir istişare imkanı buldu.

Bölgesel kalkınma perspektifiyle hayata geçirilen eğitimler, ev eksenli üretimin kayıtlı ekonomiye kazandırılması, girişimciliğin güçlendirilmesi ve yerel ürünlerin dijital pazarlara erişiminin artırılması açısından önemli bir adım niteliği taşıdığı belirtildi. - SAMSUN