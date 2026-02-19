'Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri' tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri' tamamlandı

\'Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri\' tamamlandı
19.02.2026 14:31  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve OKA iş birliğiyle düzenlenen 'Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri'ne 167 kişi katıldı. Eğitimlerde girişimcilere dijital pazarlara ve e-ticarete dair önemli bilgiler verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Amasya, Çorum ve Tokat'tan ticaret odaları iş birliğinde "Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri" gerçekleştirildi.

Samsun, Amasya, Çorum, ve Tokat illerinde Arasında gerçekleştirilen eğitimlere toplam 167 kişi katıldı. Eğitimler; evde üretim yapan, yeni bir iş kurmayı planlayan, el emeğini ya da mevcut faaliyetini dijital ortama taşımak isteyen girişimci adaylarına yönelik olarak kurgulandı. Program kapsamında, Av. Esra Karabuğa tarafından katılımcılara kapsamlı bir içerik sunuldu.

Eğitimlerde özellikle; ev eksenli faaliyetlerde vergi muafiyeti, kazanç istisnası ve basit usulde vergilendirme uygulamaları, kendi adına işletme açma ve/veya şirket kurma süreçleri, e-ticarete başlarken izlenmesi gereken teknik ve hukuki adımlar, mikro ihracat yapan işletmelere yönelik vergisel avantajlar ve ihracat destekleri, ETSY platformunda satış stratejileri, pasif gelir üretmeye imkan tanıyan iş modelleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Teorik bilginin ötesine geçen program, katılımcıların kendi iş fikirleri ve mevcut uygulamaları üzerinden sorular yöneltebildiği interaktif bir yapıda yürütüldü. Böylece girişimci adayları, karşılaştıkları hukuki ve mali konulara ilişkin somut örnekler üzerinden değerlendirme yapma ve birebir istişare imkanı buldu.

Bölgesel kalkınma perspektifiyle hayata geçirilen eğitimler, ev eksenli üretimin kayıtlı ekonomiye kazandırılması, girişimciliğin güçlendirilmesi ve yerel ürünlerin dijital pazarlara erişiminin artırılması açısından önemli bir adım niteliği taşıdığı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri' tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Market alışverişlerinde yeni dönem 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte
Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek’in partneri oldu: Yorumlar peş peşe geldi Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek'in partneri oldu: Yorumlar peş peşe geldi
Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Görüntü İran’dan Onlarca kişi Hamaney için Türkçe slogan attı Görüntü İran'dan! Onlarca kişi Hamaney için Türkçe slogan attı

14:20
Messi’ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi
14:02
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
13:57
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
13:57
Oyuncu Bahar Şahin’den oruç açıklaması: Bir gün inşallah
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Bir gün inşallah
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 14:43:38. #7.11#
SON DAKİKA: 'Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri' tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.