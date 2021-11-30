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Garantili ikinci el cihaz alım-satımı kayıt dışılığı azaltıyor - Son Dakika

Garantili ikinci el cihaz alım-satımı kayıt dışılığı azaltıyor

30.11.2021 12:02
Garantili ikinci el cihaz alım-satımı kayıt dışılığı azaltıyor

Lisanslı yenileme merkezi tarafından yenilenen ikinci el cihazları, mağaza ve online kanallar üzerinden müşterileriyle buluşturan Turkcell'in Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal "Yenilenmiş ikinci el cihazların satışının yaygınlaşması sayesinde, güncel ürünler...

Lisanslı yenileme merkezi tarafından yenilenen ikinci el cihazları, mağaza ve online kanallar üzerinden müşterileriyle buluşturan Turkcell'in Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal "Yenilenmiş ikinci el cihazların satışının yaygınlaşması sayesinde, güncel ürünler tüm kullanıcılar için daha erişilebilir hale gelirken, kayıt dışı cep telefonu satışında devletin vergi kaybını da azaltmaya destek oluyoruz" dedi.

Turkcell, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla yenilenmiş mobil cihaz almak veya ikinci el cihazını satmak isteyenlere güvenli alışveriş imkanı sunuyor. TSE standartlarına uygun süreçlere sahip ve Ticaret Bakanlığı onayıyla lisanslanmış yenileme merkezi aracılığıyla yenilenen ikinci el cihazlar, Turkcell mağazaları ve online kanallar üzerinden satılabiliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu sayede dileyen tüm müşteriler, yenilenmiş cihazları peşin veya faturalarına ek olarak Turkcell'den satın alma imkanına kavuşuyor. Bununla birlikte müşterilerin eski cihazlarını getirerek, satın alacakları yeni cihazlarda indirim olarak kullandıkları 'Eskisini Getir Yenisini Götür' kampanyası da şirketin mağazalarında devam ediyor. 'Eskisini Getir Yenisini Götür' kampanyası sayesinde cihaz değiştirmek isteyenler, avantajlı tekliflerden faydalanabiliyor.

"Müşterilerimize güvenli ve yasal alışveriş imkanı sunuyoruz"

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, son dönemde ikinci el mobil iletişim cihazlarının alım-satımında görülen artış eğilimini dikkate aldıklarını ifade ederek, yenilenmiş cihaz tercih eden veya eski cihazının satışını gerçekleştirmek isteyen herkese yasal ve güvenli bir alışveriş imkanı sunduklarını kaydetti.

Özdal, ikinci el cep telefonlarının satın alınıp yenilenmesinin artık yönetmelikler çerçevesinde ve Turkcell güvencesiyle yapılmaya başlandığını belirterek, "Eski cihazların yönetmeliklere uygun şekilde gerekli parçalarla yenilenmesi ve içlerindeki kişisel verilerin güvenle silinmesi gibi konularda en iyi hizmeti veriyoruz. Şu an elimizde resmi bir veri olmasa da cep telefonlarında ikinci el satışlarının Türkiye'de büyük bir pazara sahip olduğu biliniyor. Güvenli bir alışveriş ortamının sağlanmasıyla birlikte ikinci el mobil cihaz pazarının düzene gireceğini, buradaki ticaretin de Turkcell gibi güvenilir kanallara kayacağını öngörüyoruz.

Bu noktada herhangi bir yetkinliği bulunmayan satıcılara alternatif olarak kalite ve veri güvenliğini sağlayıp, bu alışverişten uzak duran müşterilerimize de seçenek sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca fiyatların yükseldiği teknoloji ürünlerine de seçenek getirerek, cihazların hem daha uygun rakamlar hem de taksit avantajı sayesinde ithalatta azaltıcı etki oluşturacağına inanıyoruz. Turkcell olarak bu alandaki ithalat rakamlarını da aşağı çekerek ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yasa dışı cihaz ticaretini durdurma yolunda da güçlü bir adım olan yenilenmiş ikinci el cihazların satışının yaygınlaşması sayesinde, güncel ürünler tüm kullanıcılar için daha erişilebilir hale gelirken, kayıt dışı cep telefonu satışında devletin vergi kaybını da azaltmaya destek oluyoruz" dedi.

Kadri Özdal son olarak, ikinci el cep telefonlarının yenilenerek tekrar kullanıma sunulmasının, ülkemize getireceği ekonomik değerin yanı sıra sağlayacağı geri dönüşüm katkısıyla çevreci faydalarının olacağına da dikkat çekti. - İSTANBUL

Garantili ikinci el cihaz alım-satımı kayıt dışılığı azaltıyor
Garantili ikinci el cihaz alım-satımı kayıt dışılığı azaltıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Garantili ikinci el cihaz alım-satımı kayıt dışılığı azaltıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Garantili ikinci el cihaz alım-satımı kayıt dışılığı azaltıyor - Son Dakika
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