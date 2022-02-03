Üye Girişi
Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi'ne başvurular devam ediyor - Son Dakika

Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi'ne başvurular devam ediyor

03.02.2022 10:12
Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi'ne başvurular devam ediyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığında hayata geçirilen "İstihdam için Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi" kapsamında verilecek Dijital Dönüşüm Uzmanlığı ve Mentörlük eğitimleri için başvurular devam ediyor.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığında hayata geçirilen "İstihdam için Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi" kapsamında verilecek Dijital Dönüşüm Uzmanlığı ve Mentörlük eğitimleri için başvurular devam ediyor.

GSO ve GIZ, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamındaki eğitimlere başvurular 11 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. Gençlere yepyeni bir kariyer fırsatı sunulan projede verilecek eğitimlerle son dönemde tüm sektörlerin en gözde kariyer profili olan dijital dönüşüm uzmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında dijital dönüşüm alanında gençlere yönelik Temel Eğitim, Yalın Üretim Teknikleri, Üretim Süreçleri, Bakım Süreçleri, İnsan Kaynakları Süreçleri, Satın Alma Süreçleri, Pazarlama Süreçleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Depo ve Stok Yönetimi, Proje Yönetimi, Dijital Dönüşüm gibi birçok konuda 480 saatlik eğitim programı uygulanacak. Gençlerin hedeflerine bir adım daha yaklaşmalarına fayda sağlayacak olan proje 12 ay sürecek. Mühendislik fakültesi veya meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden son 5 yıl içerisinde mezun olmuş ya da mezun olabilecek durumda olan öğrenciler, Dijital Dönüşüm Uzmanlığı eğitim programına katılabilecek.

İşletmeler için fırsat

GSO ve GIZ, Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi ile birlikte firmalara yönelik de önemli fırsatlar sunan mentörlük eğitimleri gerçekleştirecek. Proje kapsamında işletmelerin verimliliklerinin arttırılması, dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi amacı ile Gaziantep sanayisinde faaliyet gösteren 30 firmanın faydalanabileceği yalın ve Dijital Dönüşüm, Enerji Verimliliği, Yeşil Dönüşüm, İnsan Kaynakları konularında eğitimler verilecek. Mentörlük hizmetinden faydalanacak firmalar öncelikli olarak başvuru yapacak ve proje kapsamında yetiştirilecek dijital dönüşüm uzmanlarını istihdam edecek. Bu doğrultuda tüm işletmelere 6 ay süre ile asgari ücretin işverene maliyetinin yüzde 80'i kadar da maaş desteği sağlanacak. Katılım sağlayacak olan kursiyerlere ulaşım, yemek, ferdi kaza sigortası, cep harçlığı ve istihdam fırsatı gibi birçok olanak sunulacak.

Projeye katılım sağlamak ve mentörlük hizmetlerinden yaralanmak isteyenler, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin (GSO-MEM) 0342 503 01 10 telefon numarasını arayarak detaylı bilgi alabilecek. - GAZİANTEP

Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi'ne başvurular devam ediyor

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Gaziantep, İstihdam, Alman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi'ne başvurular devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:11 Otomobil tırın altına girdi, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:08 Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
10:04 Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e eleştiri: Eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen
10:01 TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Yüzde 48,69!
09:55 "Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı
09:53 Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?
09:52 Ünlü isimlerden eski eşinin şiddetine maruz kalan fenomen İrem Ay'a destek: Yanındayız!
09:47 ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:19:32. #1.13#
SON DAKİKA: Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi'ne başvurular devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement