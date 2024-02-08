DİKA Yönetim Kurulu Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ekrem Canalp başkanlığında Şubat ayı toplantısında gündeme dair maddeler ele alındı.
Yönetim Kurulu Başkanı Batman Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan DİKA toplantısında, bugünkü toplantının 2 tane gündem maddesi olduğunu söyledi.
Gündem maddeleri içerisinde geçmiş yılın bütçe ve faaliyetlerle ilgili genel değerlendirmesi ile 2024 yılı programıyla ilgili kurula bilgi sunulacağını belirten Vali Canalp, ayrıca, proje ve destek programı hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapılacağını belirtti.
Mali destek programlarıyla ilgili olarak yine kurulun bilgisi ve onayı alınacağını aktaran Vali Canalp, "İki uzman personelimizin hizmete alınması, istihdam edilmesiyle ilgili gündem maddemiz kurulumuzun onayına sunulacaktır ve aynı şekilde faaliyet raporunu kurulun bilgisi ve onayına sunulacaktır. 3 adet de binek aracı kiralamak mı, yoksa satın almak mı daha ekonomik olacaktır? Noktasında kurul üyelerimizin onayı alınacaktır. Şimdi sırasıyla gündem maddelerimizi ele almak suretiyle Genel Sekreterimize söz veriyorum" dedi.
DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ise 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirmiş bulunduklarını ifade ederek, 2024 yılı içerisinde yapılacak faaliyetlere ilişkin kurulu bilgilendirmek ve onaylarını almak suretiyle çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.
İdari faaliyetlerle alakalı bazı gündemler olduğunu aktaran Aniç, "2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlere yön verecek kararların alınmasını ümit ediyoruz. Toplantıyla birlikte alınacak kararlarla umuyoruz ki ajansımızın 2024 yılı içerisinde verimli çalışmalar gerçekleştirmesine vesile olacaktır" dedi.
TPAO Kristal Park'ta yapılan toplantıya Vali Canalp'a, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Batman İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş ve ve DİKA yöneticileri katıldı. - BATMAN
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