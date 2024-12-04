DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta Gerçekleştirildi

Dicle Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısı, Batman Valisi Ekrem Canalp başkanlığında Şırnak'ta yapıldı. Şırnak Valisi Birol Ekici, toplantıda bölgeye yönelik istihdam ve sosyal projelerin önemini vurguladı.

04.12.2024 20:04
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DİKA yönetim kurulu toplantısını Şırnak'ta yaptı

ŞIRNAK - Dicle Kalkınma Ajansı yönetimi kurulu toplantısı, dönem başkanı Batman Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

Şırnak Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Şırnak Valisi Birol Ekici, Batman Valisi Ekrem Canalp, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve DİKA yönetim kurulu üyeleri katılımı ile DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı öncesi kısa bir bilgi veren Şırnak Valisi Birol Ekici, DİKA 2024 yılı yönetim kurulu toplantısının Şırnak başta olmak üzere bölge illerine istihdam, sosyal ve kültürel projelerin hayata geçirilmesine vesile olması temennisinde bulundu. Şırnak Valisi Birol Ekici; "İçinde bulunduğumuz yüzyıl şehirlerin yüzyılı. Geçen yüzyıl ise ülkelerin, devletlerin yüzyılıydı. Dolayısıyla bugün ülkemizde vatandaşlarımızın yüzde 94'ü belediye sınırları içinde yaşıyor. ve bu oranın yüzyılın sonunda yüzde 85'e ulaşacağı söyleniyor. Tüm dünyada şehirler çok önemli. Ortak kalkınma hedefleri çok önemli. Bir şehrin milli gelirinin öbür şehrin milli gelirinin iki katı olduğu yan yana bir şehir yok. Bir şehri bir yerden alıp başka bir yere koyma şansımız yok. Dolayısıyla ortak kalkınmamızı sağlayacak böyle bir platformda, birlikte çalışıp, birlikte bölgemizi kalkındırmamız çok önemli. Ülkemizin en genç nüfusunun olduğu bir bölgedeyiz. Ülkemizin Türkiye yüzyılının hedeflerinin gerçekleşmesinde son derece önemli adımları gerçekleştireceğimize inanıyorum. Şırnak'ta petrol üretiminin 58 bin varili geçtiğini Türkiye'ye müjde olarak geçen gün bakanımız söyledi. Çıkarın dışında petrolden daha fazla petrol Şırnak'tan çıktığını yarıdan fazlasının Şırnak'tan çıktığını belirtti. Habur Sınır Kapısının kalkınma yolu ile birlikte bölgenin çok daha gelişeceğini, bu gelişmeden de bu kalkınma ajansının liderlik edeceğini duyurmak istiyorum" dedi.

Toplantı daha sonra gündemdeki maddelerin görüşmesi ile devam etti.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekrem Canalp, Birol Ekici, Politika, Ekonomi, Enerji, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika

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