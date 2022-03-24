DİKKAD'dan çiftçilere aşılama eğitimi - Son Dakika

Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği, ilçedeki birçok çiftçilere yönelik olarak aşılama eğitimi gerçekleştirdi.

Doktor Öğretim Üyesi Zafer Aktürk çiftçilere aşılama yöntemlerini teorik ve uygulamalı olarak anlattı. Aşılama yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Doktor Öğretim Üyesi Zafer Aktürk, çiftçilere göz ve kalem aşıları çeşitlerini ve uygulama metotlarını aktardı. Eğitime katılan çiftçilerin sorularını da yanıtlayan Doktor Öğretim Üyesi Zafer Aktürk, aşıların doğru zamanda ve doru yöntemlerle yapılması gerektiğini vurguladı. Aktürk, "Meyve yetiştiriciliği ve ıslah üzerine çalışıyorum. Bu tarz eğitimlere fırsat buldukça geliyoruz. 6 ay içerisinde bu ikinci gelişimiz. Geçen seferki budamaya dayalı eğitimdi. İşin içerisinde bir de aşı var. Aşı kısmını da önce teorik olarak görelim sonra araziye gidince onu da uygulayacağız. Yarma aşısı yapılırken aşı macunuyla kapatacağım. İlkbahar tek mevsimidir. Bağı çözmede acele etmiyoruz. İyice tutuna kadar bir yıl kalabilir" dedi.

Dicle ilçesinde gerçekleşen eğitime birçok çiftçi katıldı. - DİYARBAKIR