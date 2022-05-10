Diplomatlar birliğinden Palandöken'e plaket - Son Dakika
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Diplomatlar birliğinden Palandöken'e plaket

10.05.2022 09:14
Diplomatlar birliğinden Palandöken'e plaket

DMW Diplomatlar Birliği Başkanı Ferhat Bozçelik ve beraberindeki heyet TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i TESK Ankara Genel Merkezinde ziyaret etti.

DMW Diplomatlar Birliği Başkanı Ferhat Bozçelik ve beraberindeki heyet TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i TESK Ankara Genel Merkezinde ziyaret etti.

Ferhat Bozçelik, Diplomatlar Birliği olarak ESİB projesine verdiği destek sebebiyle Bendevi Palandöken'e teşekkürlerini sunarak plaket takdimi yapıldı. Bozelik; "Ülkemizin ve milli sermayemizin gözbebeği olan esnafımızın, güçlü ve yenilikçi ruhsa erişmesinde TESK ve Palandöken'in büyük emeği olduğundan dolayı, aziz milletimiz şahsında her zaman ayrı yere sahip olduğunu belirtti. TESK'in yerli ve uluslararası ekonomik alanda önemli bir marka olduğunu belirti. Ziyarette Diplomatlar Birliğinin üst üste 7 yıl boyunca "Uluslararası İş Zirvesi" ne ev sahipliği yaptığını belirten Bozçelik, bu deneyimler neticesinde yabancı bir çok yatırımcının ülkemize yatırım yapmasına vesile oldukları için son derece gurur duyduklarını vurguladı."

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Diplomatlar Birliği heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ESİB projesinin sadece esnaf için değil sigorta sektörü içinde önemli bir proje olduğundan bahsetti. Bu nedenle Diplomatlar Birliği başta olmak üzere tüm destek verenlere teşekkür etti. TESK'in esnaf başta olmak üzere bir çok dinamikleri bünyesinde bulundurduğunu belirten Palandöken, ülkemize yatırım yaparak milli ekonomiye katkı sağlayan her türlü yatırımın ülkemizin geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi.

Plaket takdiminin ardından Avrupa Diplomotlar Birliği Başkanı Ferhat Bozçelik başkan yardımcısı Serdal Kılavuz ile birlikte TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile birlikte hatıra resmi çekildiler. - ANKARA

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Bendevi Palandöken, Ankara, Esnaf, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diplomatlar birliğinden Palandöken'e plaket - Son Dakika


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