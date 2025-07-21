Diş Eksiklikleri Ciddi Sağlık Sorunu - Son Dakika
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Ekonomi

Diş Eksiklikleri Ciddi Sağlık Sorunu

21.07.2025 10:24
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Dr. Acicbe, eksik dişlerin gençlerde de sağlık ve öz güveni olumsuz etkilediğini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Betül Arslan Acicbe, eksik dişlerin sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda sindirimden konuşmaya kadar pek çok fonksiyonu olumsuz etkileyen önemli bir sağlık problemi olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Acicbe, protez dişlerin sadece ileri yaş gruplarına değil, genç bireyler için de yaşam kalitesini artıran önemli bir tedavi seçeneği olduğunu vurgulayarak, "Bir ya da daha fazla dişin eksikliği, çiğneme fonksiyonunu bozar, besinlerin yeterince öğütülmemesine ve sindirim sorunlarına yol açar. Aynı zamanda çene eklemi rahatsızlıkları, konuşma bozuklukları ve özgüven eksikliği de beraberinde gelebilir." bilgisini verdi.

Modern yaşam tarzının, sağlıksız beslenme ve yetersiz ağız hijyeni nedeniyle genç yaşlarda da diş kaybına yol açtığına dikkati çeken Acicbe, genç bireylerde bile protez ihtiyacı oluşabildiğini ve bu durumun psikolojik etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Acicbe, estetik ve fonksiyonel açıdan uygun bir protez tedavisinin, bireyin hem sosyal hem de ruhsal iyilik haline katkı sağladığını aktardı.

Protez kullanan bireylerin yılda en az bir kez diş hekimine kontrole gitmesi gerektiğini hatırlatan Acicbe, şunları kaydetti:

"Zaman içinde ağız dokularında değişiklikler olabilir. Bu da protezlerin uyumunu etkiler. Uyum bozukluğu, yara oluşumundan çiğneme zorluğuna kadar birçok soruna yol açabilir. Bu nedenle düzenli kontrol, hem mevcut protezlerin sağlıklı kullanımını sürdürmek hem de genel ağız sağlığını korumak açısından büyük önem taşır."

Acicbe, teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital diş hekimliğinin de protez tedavisinde yaygınlaştığına değinerek, "Artık hastaların ağız ölçüleri dijital tarayıcılarla alınıyor, kişiye özel planlamalar yapılıyor. Bu da hem estetik açıdan daha tatmin edici sonuçlar veriyor hem de tedavi süresini kısaltıyor. Toplumda ağız sağlığı bilincinin artması ve erken yaşta diş kayıplarının önlenmesi için düzenli diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diş Eksiklikleri Ciddi Sağlık Sorunu - Son Dakika

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