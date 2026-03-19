Diş Eti Kanaması Ciddiye Alınmalı
Diş Eti Kanaması Ciddiye Alınmalı

19.03.2026 12:13
Diş eti kanamaları, ciddi hastalıkların belirtisi olabilir; ihmal edilmemeli.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Ümit Selçuk, diş eti kanamasının çoğu zaman ihmal edildiğini, ancak bu durumun ciddi sistemik hastalıkların erken belirtisi olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dt. Ümit Selçuk, 20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, diş eti kanamasının toplumda yaygın görülen ancak sıklıkla göz ardı edilen bir durum olduğuna dikkati çekti.

Diş eti hastalıklarının erken dönemde fark edilmemesi halinde ilerleyerek diş kaybına kadar gidebileceğini vurgulayan Selçuk, "Diş fırçalarken ya da kendiliğinden oluşan kanamalar, sağlıklı bir ağız için normal kabul edilmez. Bu durum çoğu zaman diş eti hastalıklarının ilk sinyalidir. Basit bir kanama gibi görülen tablo, aslında altta yatan iltihabi sürecin göstergesidir. Erken müdahale edilmezse kemik kaybı ve diş kaybı kaçınılmaz olabilir." ifadelerini kullandı.

Ağız sağlığının sistemik hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğunu aktaran Selçuk, özellikle diyabet hastalarında diş eti hastalıklarının daha hızlı ilerlediğini kaydetti.

Selçuk, kan şekeri kontrolü ile diş eti sağlığı arasında çift yönlü bir ilişki olduğunu vurgulayarak, "Periodontal hastalıklar, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve bazı solunum yolu hastalıklarıyla ilişkilidir. Ağız içindeki kronik enfeksiyonlar, vücutta inflamasyonu artırarak genel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Ağız sağlığı, genel sağlığın aynasıdır. Bu nedenle ağız sağlığı ihmal edilmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Selçuk, günde en az iki kez doğru teknikle diş fırçalamanın, diş ipi kullanımının ve ağız bakım rutinlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrollerinin kritik rol oynadığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yılda en az iki kez diş hekimi muayenesi, oluşabilecek hastalıkların erken dönemde tespit edilmesini sağlar. Bu sayede hem tedavi süreci kolaylaşır hem de daha ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilir. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir yaşamın temelidir. 20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü, bu farkındalığı artırmak için önemli bir fırsattır."

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diş Eti Kanaması Ciddiye Alınmalı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diş Eti Kanaması Ciddiye Alınmalı - Son Dakika
