Diş hekimi, biberonla uyumanın 0-3 yaş bebeklerde çürük riskini artırdığını söyledi

Lokman Hekim Söğütözü Diş Hastanesi Pedodonti Uzmanı Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç, çocuklarda erken yaşlarda ağız ve diş bakımının ihmal edilmesinin erken çocukluk çağı çürüğüne yol açabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ataç, 6 yaşından küçük çocuklarda bir veya daha fazla çürük lezyonu, çürüğe bağlı diş kaybı veya dolgulu süt dişlerinin bulunmasının erken çocukluk çağı çürüğü kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Geçmişte "biberon çürüğü" olarak da adlandırılan erken çocukluk çağı çürüğünün özellikle 0-3 yaş döneminde görülebildiğini ifade eden Ataç, "Biberonla süt veya şekerli sıvıların özellikle gece verilmesi, bebeğin biberonla ya da anne memesindeyken uyuması ve emziğin bal veya reçel gibi şekerli gıdalara batırılarak verilmesi çürük riskini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ataç, çürüğe neden olan bakterilerin aile bireyleri veya bakıcıların tükürüğü yoluyla bebeğe taşınabildiğini aktararak, aynı kaşık veya çatalın kullanılması, biberonun sıcaklığının ağızla kontrol edilmesi ve yere düşen emziğin ağızla temizlenmesi gibi davranışların bakteri aktarımına neden olabildiği uyarısında bulundu.

Beslenme alışkanlıklarının çürük oluşumunda önemli rol oynadığını vurgulayan Ataç, "Cips, bisküvi, kraker ve kek gibi şeker ve karbonhidrat içeriği yüksek gıdalarla gazlı ve şekerli içecekler diş plağındaki bakterilerin asit üretimini artırıyor. Özellikle yapışkan gıdaların ağızda daha uzun süre kalması, çürük riskini artırabiliyor. Bu tür yiyecekler ara öğünlerde ve özellikle uyku öncesinde tüketilmemeli." ifadelerini kullandı.

İlk diş hekimi kontrolü 6 ay-1 yaş arasında yapılmalı

Erken çocukluk çağı çürüklerinin önlenmesinde erken dönemde alınacak basit önlemlerin önemine işaret eden Ataç, doğumdan itibaren bebeğin ağız bakımına başlanması gerektiğini aktardı.

Ataç, "Beslenme sonrasında bebeğe su verilmesi, gece ve sabah beslenmelerinden sonra ağız içinin temiz, ıslak bir tülbent veya gazlı bezle temizlenmesi önemlidir. İlk dişler çıktıktan sonra ise dişlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İlk diş hekimi muayenesinin 6 ay-1 yaş arasında yapılmasını öneren Ataç, bebeğin biberonla uyutulmaması gerektiğini, uyku öncesinde biberon kullanılacaksa yalnızca su verilmesinin uygun olduğunu belirtti.