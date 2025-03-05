Dış Ticaret Açığında Artış Öngörülüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dış Ticaret Açığında Artış Öngörülüyor

Bakan Şimşek, dış ticaret açığının artacağını ancak cari dengede sürdürülebilirlik beklediklerini açıkladı.

05.03.2025 14:29
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ithalat ve ihracat istatistiklerini değerlendirdi. Şimşek şunları kaydetti:

"İhracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti.

Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti.

Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Açığında Artış Öngörülüyor - Son Dakika

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