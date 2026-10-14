DİSİDER, Bakan Uraloğlu'nun kuzey-güney yol açıklamasına destek verdi - Son Dakika
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DİSİDER, Bakan Uraloğlu'nun kuzey-güney yol açıklamasına destek verdi

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DİSİDER, Bakan Uraloğlu\'nun kuzey-güney yol açıklamasına destek verdi
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DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, Bakan Uraloğlu'nun kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol sağlanacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Akbaş, bunun Diyarbakır ve bölge için stratejik kalkınma hamlesi olduğunu belirtti.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforunun sağlanacağına yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Akbaş, yaptığı açıklamada "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforunun sağlanacağına yönelik açıklamasını, Diyarbakır iş dünyası adına memnuniyetle karşılıyoruz. Diyarbakır iş dünyasının uzun yıllardır dile getirdiği bu talep, şehrimizin ekonomik geleceği ve bölgemizin kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır. DİSİDER olarak Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak bu ulaşım aksının güçlendirilmesini yalnızca bir karayolu yatırımı olarak değil; üretim, sanayi, ihracat, turizm ve istihdamı doğrudan ilgilendiren stratejik bir kalkınma hamlesi olarak değerlendiriyoruz. Güçlü ulaşım altyapısı, ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Ulaşımın kolaylaşması ve lojistik maliyetlerinin düşmesi; sanayicimizin rekabet gücünü artıracak, yatırımcıların bölgemize olan ilgisini destekleyecek ve işletmelerimizin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracaktır. Diyarbakır; genç nüfusu, tarımsal zenginliği, sanayi potansiyeli, girişimci insan kaynağı ve turizm değerleriyle önemli bir ekonomik güce sahiptir. Bu gücün harekete geçirilmesi için şehrimizin Türkiye'nin ana ulaşım koridorlarıyla ve küresel ticaret ağlarıyla daha güçlü biçimde bütünleşmesi gerekmektedir" dedi.

Karadeniz bağlantısının bölge ekonomisini güçlendireceğini vurgulayan Akbaş, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacak, bölgeler arası ticareti geliştirecek ve Diyarbakır'ın üretim ve ihracat merkezi olma hedefini destekleyecektir. Diyarbakır'ın yalnızca ulaşım güzergahları üzerinde bulunan bir şehir değil; üretimi, ihracatı, sanayisi ve girişimciliğiyle Türkiye'nin kalkınmasına yön veren merkezlerden biri olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle açıklanan karayolu projesinin kararlılıkla sürdürülmesini, Diyarbakır bağlantısının planlanan ulaşım ağı içerisinde güçlü biçimde hayata geçirilmesini ve demiryolu yatırımlarında da şehrimizin öncelikli bir konumda değerlendirilmesini önemsiyoruz. Bu önemli ulaşım yatırımını gündeme taşıyan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor; Diyarbakır'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni yatırımların da en kısa sürede hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. DİSİDER olarak, Diyarbakır'ın ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracak, iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak ve bölgemizde yeni yatırım ve istihdam imkanları oluşturacak projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Çünkü inanıyoruz ki ulaşım yolları yalnızca şehirleri birbirine bağlamaz; üretimi pazarlara, yatırımı fırsatlara, insanları geleceğe bağlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
DiyarbakırEkonomiGüncelSon Dakika

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