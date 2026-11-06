DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu Artvin'de gelir, vergi ve emeklilikte adalet istedi - Son Dakika
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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu Artvin'de gelir, vergi ve emeklilikte adalet istedi

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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu Artvin\'de gelir, vergi ve emeklilikte adalet istedi
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Artvin'deki emek buluşmasında gelir, vergi ve emeklilikte adalet talebini yineledi. Çerkezoğlu, asgari ücret ve diğer ücretler ile emekli aylıklarının artırılmasını, emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesini istedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Artvin'de çalışma hayatı ve emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çerkezoğlu, Atapark Meydanı'nda düzenlenen emek buluşmasında, Artvin'in ardından programlarına Manisa, Muğla, Kırşehir, Adana, Mersin ve Diyarbakır'da devam edeceklerini belirtti.

Çerkezoğlu, DİSK olarak gelirde, vergide ve emeklilikte adalet ile demokrasi olmak üzere dört temel talepleri bulunduğunu kaydetti.

Asgari ücretin ve diğer ücretlerin artırılması gerektiğine işaret eden Çerkezoğlu, vergi yükünün çalışanların üzerinde olduğu düzeni kabul etmediklerini aktardı.

Emekli aylıklarının artırılması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesini istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA
Arzu ÇerkezoğluAsgari ÜcretEkonomiArtvinGüncelSon Dakika

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