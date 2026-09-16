Divle Obruk Peyniri mağarada olgunlaşıp kırmızı renkte satışa hazır - Son Dakika
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Divle Obruk Peyniri mağarada olgunlaşıp kırmızı renkte satışa hazır

Divle Obruk Peyniri mağarada olgunlaşıp kırmızı renkte satışa hazır
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Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde, 36 metre derinliğindeki mağarada yaklaşık 6 ay bekletilerek üretilen coğrafi işaretli "Divle Obruk Peyniri" sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde, 36 metre derinliğindeki mağarada yaklaşık 6 ay bekletilerek üretilen coğrafi işaretli "Divle Obruk Peyniri" sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Coğrafi işaretli peynirin yapımının ilk aşamasında nisan ve mayıs aylarında otlayan koyun ve keçilerin sütünden elde edilen peynirler, kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Köylüler tarafından hazırlanan peynir tulumları, daha sonra 250 metre uzunluğunda ve 36 metre derinliğindeki "obruk" adı verilen mağaraya bırakılıyor. Mağarada yaklaşık 6 ay olgunlaşmaya bırakılan peynir tulumları, mağaranın özel florası sayesinde obruğa beyaz olarak girip kırmızı renge bürünerek çıkıyor.

"Bu yıl 42 ton peynir üretildi"

Bu yıl iklim şartlarının ve mera verimliliğinin iyi olması nedeniyle bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, mağarada yaklaşık 42 ton peynir bulunduğunu ifade etti. Durna, "Buraya konulan peynirler, nisan-mayıs aylarında tamamen doğada otlayan hayvanların sütlerinden üretilir. Vatandaşlarımız peynirleri ürettikten sonra tulumları buraya bırakırlar. Yaklaşık 6 aylık olgunlaşma sürecinde mağaraya beyaz olarak giren tulumlar, kırmızı halde çıkar. Yaklaşık ekim-kasım aylarında satışlar başlar. Fiyatlar bin 200 ile bin 700 lira arasında değişiyor. Yerinde satış yapanlar bin 200 lira civarında satabiliyor. Bunun üzerine kargo ve paketleme gibi masraflar eklendiğinde fiyat bin 700 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

"Dışı kırmızı olmayan peynir, Divle Obruk Peyniri değildir"

Divle Obruk Peynirinin en büyük ayırt edici özelliğinin tulumun rengi olduğunu vurgulayan Durna, tüketicileri sahte ürünlere karşı uyararak şunları söyledi:

"Bu mağaranın en önemli özelliklerinden biri de tulumlara kırmızı renk katan bakteridir. Bu bakteri sayesinde hem peynirimizin rayihası değişir hem de peynir burada kendine has özelliğini tam olarak kazanır. Uzmanlar tarafından bu bakterinin dünyanın başka hiçbir yerinde oluşmadığı ve yaklaşık 500 yılda meydana geldiği söyleniyor. Divle Obruk Peynirinin tulumunun dışı mutlaka kırmızıdır. Dışı kırmızı olmayan peynir kesinlikle Divle Obruk Peyniri değildir. Kolaylıkla taklit edilebilecek bir özellik değil ancak insanlar değişik yöntemlerle birtakım sahtekarlıklar yapabiliyor. Biz de bunlara elimizden geldiğince İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, muhtarlığımız ve üreticilerimizin ihbarları doğrultusunda müdahale etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ayrancı, Karaman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Divle Obruk Peyniri mağarada olgunlaşıp kırmızı renkte satışa hazır - Son Dakika

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