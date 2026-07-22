Diyabet Konferansı Atlas Üniversitesi'nde Düzenlendi - Son Dakika
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Diyabet Konferansı Atlas Üniversitesi'nde Düzenlendi

Diyabet Konferansı Atlas Üniversitesi\'nde Düzenlendi
22.07.2026 17:00
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Atlas Üniversitesi, uluslararası diyabet konferansında son tedavi gelişmelerini ele aldı.

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi UT Health Diyabet Bölümü'nden Prof. Muhammad Abdul-Ghani ve uzman araştırmacıların katılımıyla uluslararası diyabet konferansı düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası Translasyonel Araştırma Ekosistemi Oluşturma ve Diyabet Tedavisindeki Son Gelişmeler" (Building an International Translational Research Ecosystem and Recent Advances in Treatment of Diabetes) başlıklı konferans, Vadi Kampüs'te gerçekleştirildi.

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve IRIS Kinetik Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Zeynep Güneş Özünal'ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansa, Atlas Üniversitesi Hastanesi Diyabet Merkezi (DİMER) Direktörü Prof. Dr. Mustafa Kanat, Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sınağ, Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Balık da katıldı.

ABD'deki Boston Üniversitesinde akademik ve bilimsel çalışmalar yürüten Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Selim Ünlü ise konferansa çevrim içi katılarak, optik biyosensör teknolojileri ve IRIS Kinetik kapsamında bilgi verdi.

Diyabet tedavisindeki güncel gelişmeler, erken metabolik hastalıklar için biyobelirteç geliştirme çalışmaları ve translasyonel araştırmaların uluslararası boyutunun ele alındığı konferans kapsamında katılımcılar, IRIS Kinetik Laboratuvarı'nı da ziyaret ederek araştırma altyapısını yakından inceleme fırsatı buldu.

Konferansta, ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio kentinde yer alan Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi UT Health Diyabet Bölümü'nden Prof. Muhammad Abdul-Ghani, diyabet tedavisindeki son gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı.

Abdul-Ghani, "GLP-1 Based Therapeutics: A New Era in Diabetes Management - GLP-1 Temelli Tedaviler: Diyabet Yönetiminde Yeni Bir Çağ" başlıklı sunumunda, GLP-1 temelli tedavilerin diyabet yönetimindeki yeri, klinik uygulamalardaki güncel gelişmeler ve geleceğe yönelik tedavi yaklaşımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdul-Ghani, diyabetle mücadelenin yol haritasının diyabetin önlenmesi ve diyabet hastalığının doğru yönetimi olmak üzere iki önemli ayağı olduğunu belirtti.

Diyabetle mücadelede en etkili stratejinin diyabetin önlenmesi olduğunu aktaran Abdul-Ghani, risk altındaki kişilerin doğru tanımlanması ve obeziteyle mücadelenin diyabetle mücadelede önemini anlattı.

Erken metabolik hastalıklar için biyobelirteç geliştirme çalışmaları paylaşıldı

Konfrenas kapsamında Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Küresel Akademik ve İnovasyon Lideri Prof. Dr. Neşe Lortlar Ünlü de "Erken Metabolik Hastalıklar için Hassas Biyobelirteç Geliştirme" (Precision Biomarker Development for Early Metabolic Disease) başlıklı sunum yaptı.

Sunumda, erken metabolik hastalıkların tanısında kullanılabilecek hassas biyobelirteçlerin geliştirilmesine yönelik güncel araştırmalar ve bu çalışmaların kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına sağlayacağı katkılar ele alındı.

Kaynak: AA

Konferans, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyabet Konferansı Atlas Üniversitesi'nde Düzenlendi - Son Dakika

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