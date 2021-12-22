Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir

Vadeli mevduat hesabına ilişkin alınan son kararlar, Diyanet İşleri'nin bu konudaki görüşü konusunda merak yarattı. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, geçmişte bir soru üzerine vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın dinen caiz olmadığını açıklamıştı.

''PARA YATIRMAK CAİZ DEĞİLDİR''

Başkanlığın 'Soru Sor' bölümünde vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili soruya, "Faizli mevduat hesaplarına bilerek ve isteyerek para yatırmamalı" diyen Diyanet, "Bu tür mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır. Söz konusu faiz oranlarının enflasyonun altında ya da üstünde olması, bu işlemi faiz olmaktan çıkarmaz. Bu itibarla bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmak caiz değildir" diye cevap veriliyor.

Diyanet, hesaptaki fazlalığın herhangi bir şekilde edilip kullanılması durumunun caiz olmadığını ifade ederken hesap sahibinin ihtiyacı olanlara vermesi gerektiğini belirtiyor.