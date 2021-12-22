Üye Girişi
Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir - Son Dakika

Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir

22.12.2021 08:37
Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu geçmişte vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın haram olup olmadığına dair bir soruya 'caiz değildir' cevabını vermişti.

Vadeli mevduat hesabına ilişkin alınan son kararlar, Diyanet İşleri'nin bu konudaki görüşü konusunda merak yarattı. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, geçmişte bir soru üzerine vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın dinen caiz olmadığını açıklamıştı.

''PARA YATIRMAK CAİZ DEĞİLDİR''

Başkanlığın 'Soru Sor' bölümünde vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili soruya, "Faizli mevduat hesaplarına bilerek ve isteyerek para yatırmamalı" diyen Diyanet, "Bu tür mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır. Söz konusu faiz oranlarının enflasyonun altında ya da üstünde olması, bu işlemi faiz olmaktan çıkarmaz. Bu itibarla bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmak caiz değildir" diye cevap veriliyor.

Diyanet, hesaptaki fazlalığın herhangi bir şekilde edilip kullanılması durumunun caiz olmadığını ifade ederken hesap sahibinin ihtiyacı olanlara vermesi gerektiğini belirtiyor.

Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri, Faiz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:37 Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir
08:30 2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada
08:18 Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar
08:16 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:12 7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
08:04 Son dakika: 22 Aralık Çarşamba dolar ne kadar oldu? İşte en güncel rakamlar
07:54 "Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi
07:52 Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar
07:41 Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı
07:36 Son dakika: Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Beklenen kar geldi
2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada 2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada         
08:30
Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar         
08:18
Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim         
23:20
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim         
12:44
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 08:42:12. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement