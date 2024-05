Diyarbakır Bismil\'de Kurulan Tekstil Fabrikaları Dünya Markalarına Üretim Yapıyor

Ekonomi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde hayata geçirilen "Bismil İstihdam Odaklı Kapasite Geliştirme Projesi" ile kurulan 5 tekstil fabrikası dünya markalarına üretim yapıyor. İşletmeler, bir yandan da işçi sıkıntısı yaşıyor.

Toplam bin 500 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen fabrikalar, ilçede bölgenin önemli tekstil üretim merkezlerinden biri haline getirecek. Proje ile bir yandan orta ve büyük ölçekli hazır giyim yatırımları için gerekli altyapı oluşurken, diğer yandan büyükşehirlere göç etmek zorunda kalan kadınların ve gençlerin ilçede iş yaşamına katılımı sağlandı.

Tekstilci Mehmet Avşar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, 16 bin 500 metrekare üzerinde 5 fabrika kurulduğunu, 2022 yılında temeller atıldığını söyledi. Şu an da 5 üreticinin de faaliyette geçmiş durumda olduğunu belirten Avşar, her fabrikada şu an 150 kişi istihdam edilmiş durumda olduğunu ifade etti.

"Kalifiye eleman bulmakta zorluk yaşıyoruz"

Her fabrikanın 250-300 kişi istihdam etme hedefi olduğunu aktaran Avşar, "Bismil'e katkısı çok iyi oldu. Şimdiye kadar merdiven altı mantığıyla çalışma profilimiz vardı. Şu an uluslararası markalara çalışacak seviyeye geldik. Şu an da onların hazırlığını yapmakla zamanımız geçiyor. Personel sıkıntımız var, bulmakta zorluk yaşıyoruz. Merdiven altılarla birlikte 60'a yakın atölye var. Kalifiye eleman bulmakta zorluk yaşıyoruz. Yeni aldığımız kararla birlikte kalifiyesiz eleman alıp eğitip o şekilde sektöre kazandırmak. Ancak bu şekilde sıkıntılarımızı gideririz, öyle bir düşüncemiz var" dedi.

Bütün sosyal hakların mevcut olduğunu dile getiren Avşar, "Asgari ücreti, sigortası, yıllık izni, yıllık tazminatı her şey mevcut. Ağırlıklı olarak tişört tarzı, sweat tarzı, kapüşonlu tarzı ürünler dikmeye çalışıyoruz. Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle oluştu. Bu projenin takibi ve fedakarlığında Karacadağ Kalkındırma Ajansı'nın emekleri çok. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır Valiliğine teşekkür ediyorum. En sıkıntılı anımızda yanımızda oldukları için" diye konuştu.

Personel Hülya Fidan (20), işe başlamadan önce okuduğunu belirterek, "Burası açıldığı zaman başladım. Bismil ve kadınlar için ekonomik özgürlük. Bismil, iş anlamında biraz yetersiz bir yer. Bu tarz yerler bizim için çalışma imkanı sağlıyor. Hem ayaklarım üzerinde duruyorum, hem de aileme destek olmak için buradayım" diye konuştu.

Serhat Yalçın (21) ise sigortalarının yattığını, hiçbir sıkıntıları olmadığını kaydetti. Maaşlarının düzgün, ne aldıklarının belli olduğunu söyleyen Yalçın, "Batıya gitmemdense burada çalışmam daha iyi oluyor. En azından ailem ile birlikteyim. Burada aldığım maaşımızı daha iyi, daha güzel bir şekilde kullanıyorum. Batıya gittiğimde herhangi bir şey yapamam, orada kullanırım, aileme bir destek veremem" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR