Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Destek Projeleri - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Destek Projeleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Destek Projeleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelerle 6 bin 500 çiftçiye fayda sağladı. Projelerin toplam maliyeti 76 milyon TL olup, yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

23.12.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelerle 6 bin 500 çiftçiye fayda sağladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen projelerin toplam maliyeti 76 milyon TL olarak açıklandı. Bu projelerle, kent genelinde suyu verimli kullanma, susuz arazileri sulama ve yerel ekonomiyi güçlendirme hedeflendiği belirtildi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Velat Özer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri projede 40 kilometre açık-kapalı sulama kanalı inşa ettiklerini söyledi. Bu sulama kanalları, özellikle kırsal alandaki çiftçilere büyük fayda sağlarken, bin 500 çiftçinin bu projelerden yararlandığı ifade edildi.

Projelerin doğa dostu bir anlayışla geliştirildiğini vurgulayan Özer, "Bu kanalları yaparken, doğadaki canlıları da düşündük. Dünyada yaşanan iklim krizi ve gıda krizi göz önünde bulundurularak, doğal dengeyi korumak adına kaynak sularından faydalandık" dedi.

GAP Kalkınma İdaresi ile birlikte hayata geçirilen projelerle 76 milyon TL'lik bir yatırım yapıldığını belirten Özer, "Bu projelerle yerel ekonomiyi güçlendirmenin yanı sıra, köy yaşamını destekleyerek kırsaldaki yurttaşların tekrar köylerine dönmesini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Özer, 2025 yılı için kırsalda daha fazla hizmet vermeyi planladıklarını belirterek, çiftçilerle ortaklaşa aracısız üretim süreçlerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Destek Projeleri - Son Dakika

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