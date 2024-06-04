Diyarbakır'da Çikolata İmalatı Yapan Aile İşletme Açtı

Ekonomi

Diyarbakır'da evinin balkonunda çikolata imalatı yapan aile, talep artınca işletme açarak Fransız mutfağına uzandı. Belçika'dan tedarik edilen ham madde ile müşteriler farklı bir çikolata deneyimi yaşıyor.

Diyarbakır'da bir işletmede 5 yıl çalıştıktan sonra ayrılan Gülhan Gül Budak, evinin balkonunda çikolata imalatı yapmaya başladı. Çikolataya talebin yoğun olmasıyla birlikte Budak, kız kardeşi Gülfer Esmer ve Fransız pastacılığı eğitimi alan oğlu Emre ile birlikte Kayapınar ilçesinde "Gül Chocolate" isimli butik kafe açtı.

"EVİNİN BALKONUNU RESMEN ÇİKOLATA İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞTİ"

Balkonda başlayan maceranın işletmeye dönüştüğünü söyleyen Gülfer Esmer, yeğeni Emre'nin ustalığını yaptığı işletmede tamamen orijinal Belçika çikolatası kullandıklarını söyledi.

Esmer, "Ablam Gülhan daha önce bir firmada çikolata ustası olarak çalışıyordu. Daha sonra oradan ayrılınca evinin balkonunda çikolata yapmaya başladı. Evinin balkonunu resmen çikolata imalathanesine çevirmişti. Bir zaman sonra da imalat yeri açmaya karar verdik. Gül Çikolata isimli yer açtık biz de. Balkonda başlayan bir macera iş yerine dönüştü. Ablamın oğlu Emre de Fransız okulundan gördüğü pasta yapımı ile ilgili eğitimini tamamladıktan sonra mezun oldu. İş yerinde usta olarak başladı" dedi.

"HEDEFİMİZ YUT DIŞI"

Şu an birkaç ülkeyle ihracat konusunda temaslarının olduğunu ifade eden Esmer, "Çikolatalarımız tamamen doğal. İçerisinde hiçbir şekilde katkı maddesi bulunmuyor. Belçika çikolatası. Pastalarımızın hepsi Fransız usulü. Diyarbakır'da kolay kolay bulunamaz tarifleri müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Her gün bu çeşitlerin üzerine yenisini ekliyoruz. Aynı zamanda yurt dışıyla temaslarımız bulunmakta. Hedefimiz yurt dışında birçok ülkeye ihraç sağlamak. Biz sadece Belçika çikolatası sattığımız için fiyatlarda elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Kardan çok insanlarımızın bu çikolataları tatmasını istiyoruz. Çünkü Diyarbakır'da bu kadar kaliteli çikolata yok diyebiliriz" diye konuştu.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ MERAKLIYDIM BU MESLEĞE"

İmalathanede usta olarak çalışan Emre Gül Budak, hiçbir zaman kaliteden şaşmayıp sürekli Belçika çikolatası üzerine yürüdüklerini belirtti.

Budak, "Ben küçüklüğümden beri meraklıydım bu mesleğe. Ailem her zaman beni mühendis olarak büyütme üzerine bir eğitim almamı istedi. Hiçbir zaman da mühendisliğe merakım olmadı. Şansıma ki annem bir pastanede işe başladı. 5 yıl boyunca orada mesleğini sürdürdü ve çikolata ustası olarak ayrıldı. Evimizin minik bir balkonunda kendi işletmemizi kurarak çikolata yapıp satışa sunmaya başladık. Talep artınca yer açmak istedik. Biz de ufak bir butik kafe açmaya karar verdik. Hiçbir zaman kaliteden şaşmayıp sürekli Belçika çikolata üzerine yürüdük" diye konuştu.

Çikolatanın yanı sıra Fransız pastacılığı üzerine almış olduğu eğitimle çeşitli pastalar ürettiğini dile getiren Budak, "Eğitimini almış olduğum Fransız pastacılığından sonra da çok güzel ürünler yapmaya başladık. Bunlardan birkaçı; tiramisu, magnolia, San Sebastian, Victoria sponge kek. Bunların her biri tamamen Fransız pastacılığı üzerine yürütülüyor. Herhangi bir bitkisel yağ kullanmıyoruz. Tamamen tereyağı ile ürünlerimizi yapıyoruz. Zararlı hiçbir gıda maddesi kullanmadan, müşterilerimize en yüksek kalitede, fiyat performans olarak da en düşük aralıkta hizmet sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.