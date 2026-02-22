Diyarbakır'da Kasap Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Kasap Denetimleri

22.02.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yapılan denetimlerde 37 firmaya ceza kesildi, haksız fiyat artışları tespit edildi.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, 4 merkez ilçe ve Ergani'deki kasap işletmelerine yönelik haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığının, NSosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleriyle 4 merkez ilçe ve Ergani'de faaliyet gösteren kasap işletmelerine yönelik haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplam 377 bin 435 lira idari para cezası uygulandı

Denetimlere ilişkin bilgi verilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında 37 firmada 379 ürün denetlenmiştir. Kuzu eti ve türevlerini 700 lira ila 900 lira arasında satışa sunduğu tespit edilen 33 firmadan savunma istenmiştir. Fiyat etiketi denetimleri kapsamında 32 firmada 264 ürün incelenmiş, 21 firmanın 95 ürününde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 377 bin 435 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Paylaşımda, denetimler sonucunda firmalardan alınacak savunmaların ardından konunun Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Kasap Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı 3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İngilizler duyurdu: ABD, İran’a tek başına saldırmayacak İngilizler duyurdu: ABD, İran'a tek başına saldırmayacak
Malatya’da korkutan deprem AFAD’tan ilk açıklama geldi Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi

10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:42
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
09:01
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 11:21:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kasap Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.