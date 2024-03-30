Ekonomi

Diyarbakır'da kış uykusuna yatmayan yüzde 30 arı telef oldu

İklim değişikliği ve bilinçsiz ilaçlama yüzde 30 arıyı telef etti

DİYARBAKIR - Küresel iklim değişikliğine ve bilinçsiz tarımsal ilaçlamalara bağlı arı ölümlerinin artmasıyla birlikte Diyarbakır'da kış uykusuna yatmayan yüzde 30 arı telef oldu.

12 yaşından bu yana arıcılık yapan Diyarbakır Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Bayram, kış mevsiminin soğuk ve yağışlı geçmemesinden dolayı arıların kış uykusuna yatmayarak olumsuz etkilendiklerini söyledi. Bayram, arıların telef olmasındaki en büyük etkenin küresel ısınma olduğunu söyledi. Bayram, "Diyarbakır'da arıların telef olmasında en büyük etken; küresel ısınma ve tarımda kullanılan zirai ilaçlardır. Diyarbakır'daki arı ölümlerindeki en büyük nedenlerden ikisi bunlardır. Son 3 yıldır Diyarbakır'da iklim değişikliğinden dolayı yüzde 30 arımız telef olmaktadır. Küresel ısınmada arılar maalesef kış uykusuna yatamamaktadır. Özellikle son 3 yıldır bu kendini belli etmekte. Arılar kış uykusuna yatamadıkları için yorgun ve bitkin düşüyorlar. Kış aylarında Diyarbakır'da yavrulama dönemi olmadığından dolayı arılar sıcak havada dışarı çıkıp telef olur" dedi.

Bilinçsiz zirai ilaçlamaların da arılara çok büyük zararlar verdiğini dile getiren Bayram, "Diyarbakır'daki arıcılar mayıs ayının sonlarında yaylaya çıkar. Ağustos ayının sonundaysa tekrar Diyarbakır'a dönerler. O mevsimlerde de mecburen pamuk tarlalarına yakın bir yere arıları bırakmak zorunda kalıyorlar. Pamuk tarlalarında da zirai ilaçlar bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı için maalesef çok büyük zarar görmekteyiz. Bu ilacı gündüz değil de gece saatlerinde kullanırlarsa arılara çok daha az bir zarar vermiş olurlar. Ama özellikle arıların çalışma saatinde zirai ilaçlar kullanıldığı için arılar çok büyük zarar görmektedir" ifadelerine yer verdi.

(MHİ-AKK-Y)