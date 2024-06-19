Diyarbakır'da Kurban Pazarlarında Yoğunluk Arttı

Ekonomi

Kurban Bayramı'nın son günü dolayısıyla Diyarbakır'da kurulan hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. İlçelerden getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar için vatandaşlar sıkı pazarlığa başladı.

Kurban kesimini bayramın son gününe bırakan Diyarbakırlıların uğrak noktalarından biri, merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarı oldu. Burada kırsal mahallelerden gelen satıcılar ile uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında pazarlıklar arttı.

Kurban satıcılarından Mustafa Yaşar, 100 kurbanlık hayvan getirdiklerini ve bunlardan 20 tanesini satabildiklerini ifade etti.

Yaşar, "Bayram boyunca da 20 tane hayvan sattık. Onu da zararına sattık. Kurbanlık hayvanlar her halde vatandaşa göre pahalı ondan satamıyoruz. Bize göre ucuz, ama vatandaşa göre pahalı. Kurbanlık satıcılarının çocuğu hayvanı borç parayla almış" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık işiyle uğraşan kurban satıcılarından Mustafa Akyüz ise, 30 kurbanlık getirdiğini söyleyerek, sadece 5 tane kurbanın kaldığını belirtti.

Geçen seneye oranla kurbanlık fiyatlarının yükseldiğini dile getiren Akyüz, "Şimdiye kadar kurbanlıkların satışı iyi oluyordu. Ama bu sene kurbanlıkları satamıyoruz. Kurbanlık geçen sene 5-6 bin TL iken bu sene 10 bin TL'den başlıyor. Maalesef halk alamıyor. Ben şu an çiftini 4 bin TL ile zararla veriyorum. Çünkü satılmıyor. Ben 30 tane hayvan getirdim. 25 tanesini sattım. Allah'a şükür yine ben iyi sattım. Aldığım kurbanların parasını verebilirim" diye konuştu.

Kurbanlık alışverişini bayramın son gününe bırakan Enver Kaya, ailesiyle geldiği pazar alanında bütçesine uygun küçükbaş hayvan bulabildiğini söyledi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bayramda çocuğa aracımı verdim gidip çarptı. O yüzden kurbanlık işini son güne bıraktık. Arabayı aldıktan sonra kısmet buradan almakmış. Allah kısmet ederse bizde bir kan dökeceğiz." - DİYARBAKIR