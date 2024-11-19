Diyarbakır'da Kuyumcu Sayısı 425'e Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Kuyumcu Sayısı 425'e Yükseldi

Diyarbakır\'da Kuyumcu Sayısı 425\'e Yükseldi

Diyarbakır'da kuyumcu sayısı 75 yeni dükkanla 425'e ulaşırken, kontrolsüz sistem uyarısı yapıldı.

19.11.2024 11:01
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'na kayıtlı 350 kuyumcu sayısı 425'e çıktı. Oda başkanı, kontrolsüz sistem hatalar oluşacağı uyarısında bulundu.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'na kayıtlı 350 kuyumcu, kentte hizmet veriyor. Bu sayı son bir yılda 75 yeni mağazanın açılmasıyla 425'e yükseldi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, Diyarbakır'da şimdiye kadar artı 75 kuyumcu dükkanı açıldığını söyledi. Dükkanların açılabileceğini belirten Yüksel, burada boşluk tespit ettiklerini ifade etti.

Bir kuyumcu dükkanının açılması, ilk başta kuyumcular odasına gelip bazı belgeleri alıp sonra mağazasını açabilmesi gerektiğine dikkat çeken Yüksel, "Ne yazık ki burada odanın hiçbir yetkisi yok. Adam başka meslekten kuyumcuya geliyor, vergi dairesi hiç sormadan, sen bu mesleği yapabilecek misin, ne kadar bu mesleğe sahipsin, hemen onun vergi levhasını veriyor. Biz hiç fark etmeden oda kaydı oluşuyor. Biz diyoruz ki, bir mağaza açıldığı an ilk başta kuyumcular odasına bir başvuru olsun. Bizde bu kuyumcu yapabilecek mi, açacağı yer ne kadar güvenli, bu mesleği ne kadar iyi tanıyor? En büyük eksikliğimiz budur" dedi.

"O yüzden sektör büyüyor, büyüdükçe de bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde çok zorlanıyoruz" diyen Yüksel, "Bir yıl içinde sadece Diyarbakır'da 75 kuyumcunun açılması bizim kontrolümüz dışında. Federasyon olsaydı, başkanımız olurdu, bakanlarımızla görüşülürdü ve bunu bir düzene getirebilirdik. Bir yeterlilik belgesi var onu da zaten para karşılığında herkes alabiliyor. Yetkililere sesleniyorum, bu mesleğin daha kaliteli hale gelmesi için buna bir çözüm bulmamız lazım. Bu şekilde sektörün daha kötüye gidebileceğini düşünüyorum. 350 kuyumcu dükkanımız vardı, an itibariyle 425 kuyumcu oluştu" diye konuştu.

Sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye geneli kuyumculuk dükkanı arttığına dikkat çeken Yüksel, " Orta Doğu'nun biraz tedirginliği de var. Altınım elimde olsun, bir dükkan açalım, ne zaman istersem toplar çantama koyarım düşünceyle. İş yapıp yapmama meselesi değil. Kontrolsüz sistemde hatalar oluşur. Kontrolümüz dışına çıktığı zaman iflaslarda oluşur, vatandaşlarımızın mağduriyeti de oluşur" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Mehmet Yüksel, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Kuyumcu Sayısı 425'e Yükseldi - Son Dakika

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