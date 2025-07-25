Diyarbakır'da Sondaj Yangını: 7 Yaralı

Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC), Diyarbakır'daki Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ani gaz gelişi sonucu yangın meydana geldiğini bildirdi.

Şirketin sosyal medya platformu X'te paylaştığı açıklamada, çıkan yangın sebebiyle 7 personelin yaralandığı, yaralı personelin hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Diyarbakır'daki Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında çıkan yangında gerekli önlemler alınarak yangının hızla söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TPIC olarak, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en temel önceliğimizdir. Sürece ilişkin gerekli idari tahkikat başlatılmıştır. 25 Temmuz tarihinde Diyarbakır'daki Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ilk belirlemelere göre ani gaz gelişi sonucunda yangın meydana gelmiş ve 7 çalışma arkadaşımız yaralanmıştır"