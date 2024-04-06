Diyarbakır'da Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte terzilerde hareketlilik başladı. Vatandaşlar bayram alışverişinin bir parçası olarak yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etti.
Vatandaşların bayram öncesinde aldıkları elbiselerinin ölçülerini düzenlemek için terzilerin yolunu tutması, yoğunluğa neden oldu. Yoğunluğu atlatmak isteyen terziler ise sahura kadar çalışıyor. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde esnaf olan genç terzi Esat Sulgun, Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte işlerinin açıldığını söyledi. Sulgun, "İşlerimiz bir haftadır çok artışta, son günlerde bayağı bir artış var. Müşterilerimizin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ben iftarımı açıp tekrar dükkana geliyorum. Sahur vaktine kadar yoğun bir şeklide çalışıyoruz. Vatandaşlar daha çok, mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak için veya genişletmek için geliyorlar. Bazı vatandaşlarımızda hazır giyim yerine bizlerden kendilerine elbise dikmemizi istiyorlar" diye konuştu.
Yoğun bir mesai harcayan terziler müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Ramazan Bayramı öncesindeki bu yoğunluk terzilerin yüzünü güldürdü. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Ekonomi › Diyarbakır'da Terziler Bayram Hareketliliği Yaşıyor - Son Dakika
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Van'dan İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara'ya biletler ise bin lirayı buluyor. Otogardaki yoğunluğun bayramın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Türkiye genelinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması, 1 Nisan günü itibarıyla sona erdi. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2024'te başlamıştı. Sinop'ta oto lastik tamircisi Hasan Üçüncüoğlu, sıcak havalarda kış lastiği ile seyahat etmenin fren mesafesinin uzattığı için riskli olduğunu belirterek, yaz lastikleriyle gitme talebi olduğunu söyledi.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yağlık ayçiçeği üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan 'Bahar çiçeği, yağlık ayçiçeği' projesi kapsamında üreticilere 2 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Üreticilere yönelik tohum desteklemelerinin devam edeceği kaydedildi.
İstanbul Taksim Meydanı'nda trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde belgeleri eksik olan veya müşteriye fahiş fiyat veren sürücülerine toplamda 39 bin 155 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı. Yapılan denetimlerde 5 araç, kayıtsız şoför bulundurma ve müşteriye fahiş fiyat verme durumlarından bağlanarak trafikten men edildi. Men edilen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. 2 araca ise taksimetre açmamaktan ceza işlemi uygulandı. Yapılan denetimler sonucunda sürücülere toplamda 39 bin 155 lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL
Dünyanın en büyük teknoloji ve sosyal medya devlerinden biri olan Meta'nın popüler platformu Instagram, reklam gelirleriyle mahkemede dikkat çekti. FTC davasında sunulan dosyada Instagram'ın reklam gelirinin YouTube'u aştığı ortaya çıktı. Meta'nın 2021 yılında Instagram üzerinden elde ettiği 32.4 milyar dolarlık reklam geliri, YouTube'un gelirini geride bıraktı.
Sivas'ta yaşayan Rabia Yılmaz, ünlü bir tekstil firmasının internet sitesinden verdiği şal siparişini iade etti ancak 2.5 ay geçmesine rağmen parasını alamadı. Şirket tarafından çeşitli bahanelerle oyalanan Yılmaz, binlerce kişinin aynı mağduriyeti yaşadığını belirtti.
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