Diyarbakır'da Terziler Bayram Hareketliliği Yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Terziler Bayram Hareketliliği Yaşıyor

Diyarbakır\'da Terziler Bayram Hareketliliği Yaşıyor

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etmeye başladı. Terziler, yoğunluğu atlatmak için sahura kadar çalışıyor. Terzilerin yoğun mesai harcaması, müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışmalarını sağlıyor.

06.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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Diyarbakır'da Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte terzilerde hareketlilik başladı. Vatandaşlar bayram alışverişinin bir parçası olarak yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etti.

Vatandaşların bayram öncesinde aldıkları elbiselerinin ölçülerini düzenlemek için terzilerin yolunu tutması, yoğunluğa neden oldu. Yoğunluğu atlatmak isteyen terziler ise sahura kadar çalışıyor. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde esnaf olan genç terzi Esat Sulgun, Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte işlerinin açıldığını söyledi. Sulgun, "İşlerimiz bir haftadır çok artışta, son günlerde bayağı bir artış var. Müşterilerimizin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ben iftarımı açıp tekrar dükkana geliyorum. Sahur vaktine kadar yoğun bir şeklide çalışıyoruz. Vatandaşlar daha çok, mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak için veya genişletmek için geliyorlar. Bazı vatandaşlarımızda hazır giyim yerine bizlerden kendilerine elbise dikmemizi istiyorlar" diye konuştu.

Yoğun bir mesai harcayan terziler müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Ramazan Bayramı öncesindeki bu yoğunluk terzilerin yüzünü güldürdü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Terziler Bayram Hareketliliği Yaşıyor - Son Dakika

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