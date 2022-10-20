Diyarbakır haberi: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan personele ara zam jesti

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, personel maaşlarına eğitim durumlarına göre yüzde 31,5 ile 48 arasında değişen oranlarda artış yaptı. Emekçinin alın teri ve emeğine büyük önem verdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Nisan ayında yapmamız gereken artışı, ara zam olarak öne çekip bu ayda gerçekleştirdik. Tek amacımız çalışanlarımızın ekonomik kaygıları düşünmeden huzur içerisinde halkımıza hizmet etmesine imkan tanımaktır" dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi, belediye bünyesindeki farklı iş kollarında çalışan personele eğitim durumlarını dikkate alıp aynı zamanda eğitime teşvik etme düşüncesiyle hareket ederek toplamda yüzde 30,5 ile 48 arasında değişen oranlarda artış gerçekleştirdi. Yetkili sendika ile belediye arasında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yapılan ara zam görüşmesi, çalışanları sevindirecek şekilde sonuçlandı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışanların haklarını koruyarak, maaşlarda artışa gidilmesi yönünde inisiyatif kullandı. Maaş oranlarının yanı sıra çalışanların birçok özlük ve sosyal haklarında iyileştirme gerçekleştirildi. Zammın, Kasım ayı maaşlarına yansıtılması da çalışanları ayrıca sevindirdi.

Artışlarda çalışanların eğitim durumunu esas alarak aynı zamanda eğitime verdikleri önemi de ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Beyoğlu, temizlik işinde çalışanlara ek ücret takviyesi yaptıklarını ve birçok özlük ve sosyal hakkı da iyileştirerek çalışanların lehine bir tutum sergilediklerini söyledi. Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her zaman çalışanın ve emekçinin yanında yer almıştır. Biz de kendisinin bu anlamlı duruşunu örnek alıyoruz. Nisan ayında yapılması gereken zammı, ara iyileştirme olarak öne çektik. Eğitim durumunu esas aldık, işin ağırlığına ve zorluğuna göre artışlar gerçekleştirdik. Çalışanlarımız, fedakar bir şekilde özverili hareket ederek halkımıza hizmet ediyor. Bundan sonra inşallah çok daha büyük şevkle hizmet edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Başkan Beyoğlu, görüşmede işçi temsilcileriyle bir süre sohbet ederek ardında da toplu resim çektirdi. - DİYARBAKIR