Üye Girişi
Diyarbakır'ın 6 ilçesi daha doğal gaza kavuşacak - Son Dakika

Diyarbakır'ın 6 ilçesi daha doğal gaza kavuşacak

15.12.2021 16:12
Diyarbakır'ın 6 ilçesi daha doğal gaza kavuşacak

Diyarbakır'ın Hani, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle ve Kulp ilçelerinin doğal gaza kavuşması için çalışmalar başlatıldı.

Diyarbakır'ın Hani, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle ve Kulp ilçelerinin doğal gaza kavuşması için çalışmalar başlatıldı.

Diyarbakır'da kırsal ilçelerde yaşayan vatandaşların ucuz ve temiz enerji olan doğal gaza kavuşması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla yapılan görüşmelerin sonucunda bakanlık koordinasyonunda, BOTAŞ, DİYARGAZ ve ilgili dağıtım şirketleriyle yapılan toplantıda, kentte doğal gaz bulunmayan Hani, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle ve Kulp ilçelerinin "2021-2026 Döneminde Doğal Gaz Arzı Planlanan Yerleşim Yerleri" arasına alınması kararı alındı.

Karar kapsamında 6 ilçeye gaz arzı sağlayacak iletim hatları, kamulaştırma işlemleri ise BOTAŞ tarafından yürütülecek. İlk etapta ilçelere gidecek iletim hatlarının hangi güzergah üzerinde gidileceği tespit edilecek. Yapılacak etüt ve proje çalışmalarının ardından Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri projelerle ilgili kararları alacak.

Doğal gaz şirketi, hazırladığı projeyle Çınar ve Hani'ye 2023'te, Lice'ye 2024'te, Kocaköy ve Dicle'ye 2025'te, Kulp'a ise 2027'de doğal gaz ulaştırmayı hedefliyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın 6 ilçesi daha doğal gaza kavuşacak

Diyarbakır, Doğalgaz, Çınar, Hani, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'ın 6 ilçesi daha doğal gaza kavuşacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:09 Son Dakika: İstanbul'da suya zam! Zam oranı yüzde 20, 58 oldu
15:57 Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!
15:55 Kuruluş Osman'da bugün; Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak?
15:54 Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı
15:51 Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?
15:30 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!
15:26 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı
15:25 Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun
15:22 Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler
Bruno Pinheiro, İstanbul yolunda! Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için geliyor Bruno Pinheiro, İstanbul yolunda! Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için geliyor         
16:15
Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede! Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!         
15:57
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 16:18:55. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'ın 6 ilçesi daha doğal gaza kavuşacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement