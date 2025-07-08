Diyarbakır İş Dünyasından Bankalara Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Diyarbakır İş Dünyasından Bankalara Toplantı

Diyarbakır İş Dünyasından Bankalara Toplantı
08.07.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır iş dünyası, bankalarla enflasyonla mücadele ve finansal yönetim üzerine toplantı düzenledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesinin de aralarında yer aldığı Diyarbakır iş dünyası temsilcileri, 11 tane kamu ve özel banka müdürleriyle düzenledikleri toplantılarda kararlar aldı.

Diyarbakır iş dünyası, 11 tane kamu ve özel banka müdürleri enflasyonist ortamda bilançolardaki artan finansal giderlerin yönetilmesi ve alınacak tedbirlere ilişkin düzenledikleri toplantıda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda Diyarbakır iş dünyası temsilcileri, yüksek enflasyonla seyreden ortamda üyelerini korumak amacıyla yapılması gerekenleri dile getirdi. Dönem dönem bir araya gelerek durum değerlendirilmesi, ayrıca yapılması gerekenlerle ilgili ortak çalışma kararı alındı. Özellikle işletmelerle bankalar arasında ilişkilerin daha güçlü ve sağlıklı kurulmasıyla ilgiliyle de ortak çalışma kararı alındı.

Diyarbakır iş dünyası ve bankalardan firmalara şu uyarılar yapıldı:

"Firmalar, kendi şirket faaliyet konuları dışında yatırım yaparken daha fazla dikkat etmelidir. Konjonktür, fizibilite ve öz sermaye yeterlilikleri konusunda detay analiz yapılmalıdır. Firmaların finans kuruluşlarından kullanacakları kredi şirket faaliyet alanı ile ilgili kullanılmalıdır; Vade ve finansman maliyeti şirket yatırımı ve karlılığı ile uyumlu olmalıdır. Firmalarımız özellikle uzun vadeli ve sabit yatırımlar için kullanmış oldukları kısa vadeli kredilerini, sağlıklı yönetebilmeleri için ilgili finans kuruluşları ile irtibata geçerek, ödeme tablosunu birlikte oluşturmalılar. İşletmeler, Finansman kuruluşları ve DTSO ile görüş alışverişinde bulunmalı ve müşavirlik desteği almalıdır. Her firmanın kendine özgü özel durumları olabilir, finansman yönetmede veya finansman desteği ihtiyacında mutlaka bankaların şube/bölge/ilgili birimleri ile irtibata geçmelidir. Kredi teminatları yapısında, bölgesel ve sektörel farklılıklar olabileceği için banka yetkilileri ile görüşülmelidir. Özellikle ticari firmalarımız, muhasebe ve finans yönetimi departmanlarını ayırmalı ve ayrı profesyoneller ile takip etmelidir. Sanayicilik yapan ve asıl faaliyeti gayrimenkul olmayan şirketlerimizin yüksek maliyetli ve kısa vadeli krediler ile gayrimenkul fonlaması yapması her konjonktürde doğru olamayabilir, bu konuda daha dikkatli olmalılar." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, İş Dünyası, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır İş Dünyasından Bankalara Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gabriel Sara’dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
ABD’den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü ABD'den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı
Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma
Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura’nın acı günü Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü
Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı
Ayşe Barım’a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı Ayşe Barım'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı

10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
09:48
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08:40
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
15:50
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
15:47
1. Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi İşte ilk haftanın maçları
1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi! İşte ilk haftanın maçları
15:39
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler’den ilk açıklama
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
15:30
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
15:21
Ayşe Barım’ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
15:16
Giresunspor’a Süper Lig müjdesi
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 11:50:07. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır İş Dünyasından Bankalara Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.