Diyarbakır Mobilyacılar Derneği (DİMOB) Ekonomik Dönüşüm İçin Yeni Merkez Kuruyor - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır Mobilyacılar Derneği (DİMOB) Ekonomik Dönüşüm İçin Yeni Merkez Kuruyor

Diyarbakır Mobilyacılar Derneği (DİMOB) Ekonomik Dönüşüm İçin Yeni Merkez Kuruyor

Diyarbakır Mobilyacılar Derneği, şehrin ekonomik potansiyelini artırmak ve mobilya sektöründe dönüşüm sağlamak amacıyla 10 yılı aşkındır planlanan bir projeyi hayata geçiriyor. DİMOB'un tanıtımında şehir ekonomik fırsatlar ve istihdam artışı üzerinde duruldu.

22.09.2024 10:55  Güncelleme: 10:56
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Diyarbakır Mobilyacılar Derneği (DİMOB) ticaret alanına önemli bir adım attı. DİMOB, 10 yılı aşkındır yapılması planlanan projeyle şehrin ekonomik potansiyelini artırıp mobilya ve tekstil sektörlerindeki dönüşümde başlangıç olmayı hedefliyor.

DİMOB tanıtım lansmanında konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, DİMOB'un şehrin ekonomik potansiyelini artıracak bir adım olduğunu belirterek bu tür merkezler oluşturmanın bölgenin kalkınması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın birçok sektör için fırsatlar sunduğunu ancak üretim imkanlarının sınırlı olduğunu söyleyen Kaya, "Bu dönüşüm, sizlerin katkısıyla gerçekleşebilir. Mobilya ve ahşap sektörü, şehirde hızla gelişen alanlardan biri" dedi

DİMOB Başkanı Erdem Bilir ise, bu projenin on yılı aşkın bir süredir hayata geçirilmesi beklenen bir proje olduğunu ve bunu gerçekleştirebilmenin gurur olduğunu dile getirdi. Elbir, "Bu merkez, Diyarbakır'ı mobilya ticaretinin merkezi haline getirecek. 10'dan fazla şehirden ve komşu ülkelerden ticaret akışını sağlayarak istihdam oluşturacak" diye konuştu.

DİMOB'un, Diyarbakır'ın ticaret potansiyelini artıracağı ve bölgedeki ekonomik dinamiklerin güçlenmesine katkıda bulunacağını vurgulayan Elbir, "Bu merkez, yeni bir pazar noktası olacak ve şehrin üretim kapasitesini artıracak," şeklinde konuştu.

DİMOB lansman toplantısına Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, iş adamları ve yatırımcılar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Mobilyacılar Derneği (DİMOB) Ekonomik Dönüşüm İçin Yeni Merkez Kuruyor - Son Dakika

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