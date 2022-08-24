Diyarbakır'da 30 bin dekarda 121 ton karpuz hasadı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 30 bin dekarda 121 ton karpuz hasadı

24.08.2022 15:33

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, Bismil ilçesinde karpuz hasadına katıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, Bismil ilçesinde karpuz hasadına katıldı. Vali Su, "Kentte bu yıl yaklaşık 30 bin dekar alanda 121 bin ton karpuz üretimi gerçekleştiriliyor" dedi.

Bismil ilçesi Mirza Bey Mahallesi'nde gerçekleştirilen karpuz hasadına Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra çok sayıda üretici katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamada buluna Vali Su, Diyarbakır'ın tarımsal anlamda önemli rol oynadığını söyledi. En önemli tarım ürünlerinden meşhur olanı, Diyarbakır karpuzu olduğunu hatırlatan Vali Su, "Geçen yıllarda 56 kilo 200 gram geldi. Diyarbakır'da 45 ile 56 kilogram arasında olan iri karpuzlarımız var. Tüm Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı Diyarbakır karpuzumuzun tescilini de almışız. Bugün inşallah ilk hasadını yapmış oluyoruz. Tabi bu ürünümüz bizim için çok değerli. Malumunuz bu konuda çeşitlerimiz var. Sürme, beyaz, karakış, beyazkış gibi çeşitleri var. Ama bugün burada sürme çeşidinin hasadıyla başlamış olduk. Diyarbakır karpuzumuzun festivalini yapacağız. Onu da ileriki tarihlerde gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Diyarbakır genelinde yaklaşık 30 bin dekar alanda karpuz üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Su, "Tahmini 121 bin ton karpuz üretimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu anlamda karpuzumuz üreticilerimizin de önemli bir kaynağı. Tabi bu, özellikle Diyarbakır karpuzu olarak ifade ettiğimiz büyük iri karpuzlarımız, bunların daha çok sembolik değerleri var ve aynı zamanda buna ata tohumu dediğimiz tohumdan üretilen karpuzlarımızdır. O yüzden bunun devamı için de biz tedbirler alıyoruz" şeklinde konuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı, valilik ve büyükşehir belediyesi olarak üreticilere destek sağladıklarını anımsatan Vali Su, "Tarım ve Orman Bakanlığımız birçok çiftçimize tarımsal destek sağlıyor. Diyarbakır karpuzu ile ilgili biz de büyükşehir belediyesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine Diyarbakır karpuzu yetiştiren çiftçilerimize destek sağladık. 40 çiftçimize 90 dekar alanda 4,5 ton gübre desteği sağladık" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

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DİYARBAKIR - Ağırlığıyla yarışacak karpuzlarda hasat başladı DİYARBAKIR - Ağırlığıyla yarışacak karpuzlarda hasat başladı
Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, Diyarbakır, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da 30 bin dekarda 121 ton karpuz hasadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 30 bin dekarda 121 ton karpuz hasadı - Son Dakika
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