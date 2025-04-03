Taşıtlara yeni vergi gündemde! Adı bile duyulmamıştı - Son Dakika
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Ekonomi

Taşıtlara yeni vergi gündemde! Adı bile duyulmamıştı

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Dizel araç sahiplerinin üzerine yeni bir vergi yükü gelebilir. Avrupa Birliği, yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak ve karbon salınımı yüksek olan dizel araçların kullanımını azaltmak için dizel araçlara karşı "İklim vergisi"ni tartışıyor.

03.04.2025 09:22  Güncelleme: 09:53
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Avrupa'da karbon salınımı ve çevre kirliliğine karşı yürütülen çalışmalar otomotiv sektörüne vergi olarak yansıyabilir. Avrupa Birliği yönetimidizel motorların çevreye verdiği zararları azaltmayı hedefiyle dizel araçlara yönelik yeni bir vergi olan "İklim Vergisi" için çalışmalara başladı.

İKLİM VERGİSİNİN GEREKÇESİ

Dizel motorlar, partikül madde ve azot oksit gibi zararlı emisyonlar açısından benzinli veya alternatif yakıtlı motorlara göre daha fazla çevresel yük oluşturuyor. Karar'ın haberine göre bu nedenle, Avrupa'da çevreyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dizel araçlara ek vergi getirilmesi planlanıyor.

YENİ VERGİ TÜRKİYE'DE DE UYGULANIR MI?

Şu an için bu vergi sadece bazı Avrupa Birliği ülkelerinde gündemde olup, Türkiye'deki dizel araç sahiplerini doğrudan etkilemiyor. Ancak, küresel çevre standartları ve Avrupa'daki uygulamalar, Türkiye'nin otomotiv ve vergilendirme politikalarını zamanla etkileyebilir. Bu nedenle, gelecekte benzer bir verginin Türkiye'de de uygulanma ihtimali bulunuyor. Avrupa'daki bu yeni vergi uygulaması, Türkiye'de olmasa bile dizel araçların ikinci el piyasasında değer kaybına neden olabilir. Gelecekte benzer bir verginin Türkiye'de de uygulanma ihtimali, dizel araç sahiplerini alternatif yakıtlı araçlara yönlendirebilir.

Taşıtlara yeni vergi gündemde! Adı bile duyulmamıştı
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Avrupa Birliği, Otomobil, Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşıtlara yeni vergi gündemde! Adı bile duyulmamıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • C. Mersin:
    Uygulanmasını istiyor gibi heyecanla haber yapmışsın. Bu milleti alıştırmaya çalışan haber bile denilmeyecek yandaş yazılarınızdan insanlar bıktı anlatabiliyor muyum ? İnsanlar sizin algılarınızdan bıktı. Önce habermiş gibi buradan yazıyorsun bir de arkasından Türkiye'de de uygulanabilir diye yazı yazıyorsun. Boş fırsatçılığınızı kendinize saklayın. Bu ülkede çoğu şey baştan sona değişmeli, buna habercilik de dahil. Bilgisayarın karşısına geçip her yazı yazan haberciyim diye ortaya çıkmamalı. Bunun için az kaldı 12 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    Bir Elektrikli aracın bataryası üretilirken 60 adet dizel aracın 10 yıllık dünyaya saldığı zehirli gazdan daha fazlası dünyaya zarar veriyor. geçin bu safsataları. o elektrikli araçlar enerjiyi tarladan mı şarj ediyor? ne kadar enerji demek o kadar fosil yakıt tüketilmesi demektir. 7 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    şunu yapsın o zaman devlet tüm dizel araçları toplasın yerine vergisiz benzinli araç versin..ne bu vergi zam ceza ne bu işkence baskı zulüm yeter beee 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    mehmet Şimşek ellerini ovuşturur şimdi 4 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Bunu senden başka tartışan yok fırsatçı bebe 3 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    koyu renkler yüzde on açık renklere yüzde beş 1 0 Yanıtla
  • 204101:
    yandaşlıkta bir numarasın son dakika 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Taşıtlara yeni vergi gündemde! Adı bile duyulmamıştı - Son Dakika
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