Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Ticaret Bakanlığı'ndan ödül aldı.

DKİB Yönetim Kurulu üyesi Erdal Özer, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçı firmaların kümelenerek yetkinliklerini ve ihracatlarını artırmalarını hedeflediği Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında su ürünleri, çay, inşaat malzemeleri ve gıda sektörlerinde dört farklı proje yürüten DKİB'in, Ticaret Bakanlığınca ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Bölgede potansiyeli yüksek önemli sektörlerle ilgili projeler yürüttüklerine işaret eden Özer, "Ürünlerin küresel ölçekte bilinirliğini artırmayı, ürünün kalitesini hedef pazarlarda daha geniş bir müşteri kitlesine tanıtmayı ve sektörde faaliyet gösteren Türk işletmelerinin küresel rekabet edebilirliklerini artırarak sınır ötesi pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor ve projeler kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle katılımcı firmalarımızın ihracatlarını artırmalarına önemli bir katkı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Özer, UR-GE projelerinin uluslararası piyasalarda firmalara önemli bir avantaj sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın UR-GE projelerine yüzde 75 oranında destek vermesi, faaliyet sayımızı artırmamıza ve bu sayede daha fazla firmanın, daha ekonomik maliyetlerle, daha fazla sayıda etkinlikten fayda sağlamasına imkan veriyor. Bireysel olarak ürünlerini yurt dışında fiziken pazarlama imkanına sahip olmayan firmalar, kurumumuz çatısı altında kümelenme anlayışıyla bir araya gelerek hem kıymetli bir sinerji oluşturuyor hem de gerçekleştirilen organizasyonlar sayesinde ürünlerini uluslararası pazarlarda tanıtma ve müşteri ile bire bir temasa geçme fırsatı yakalıyor. Ticaret Bakanlığımıza, iş birliği kuruluşu olarak birliğimize ve birliğimiz vesilesiyle üye firmalarımıza sunduğu bu imkanlar nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz."