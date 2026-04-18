DMO Tedarikçi Toplantısı Adana'da Yapıldı - Son Dakika
18.04.2026 12:53
Adana'da DMO, sanayicilere alım süreçleri ve tedarikçi ağını genişletme fırsatını tanıttı.

Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından tedarikçi ağının genişletilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik "Alım Süreçleri ve Tanıtım Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya sanayiciler, girişimciler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterirken, kamu alımlarına erişim konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, DMO'nun kamuya satış yapmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Oğuz, yapılan alımların denetim süreçlerinde sağladığı kolaylıklara dikkat çekerek, "Kamu kurum ve kuruluşları, DMO üzerinden alımı tercih etmekte ve çok büyük bir satış potansiyeli var. Adanalı firmaların bu yapıya dahil olmasının hem ticari hem de kurumsal açıdan önemli kazanımlar sağlayacaktır" dedi.

Toplantıda konuşan Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürü İbrahim Zorlu ise DMO'nun son yıllarda daha sahaya yakın, üretici odaklı bir anlayış benimsediğini söyledi. Kurumun 100. yılına vurgu yapan Zorlu, yerli üretimin desteklenmesi ve kamu alımlarında daha geniş bir tedarikçi havuzu oluşturulmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getirdi.

KOBİ'lerin DMO portföyündeki payını artırmayı amaçladıklarını belirten Zorlu, küçük işletmelerin sisteme daha kolay dahil olabilmesi için süreçlerin sadeleştirildiğini ifade etti. Ayrıca dijitalleşme adımları kapsamında firma portalı ve online katalog uygulamalarının devreye alındığını, ödeme ve tahsilat süreçlerinin ise tek merkezden yürütüleceğini açıkladı.

Toplantı, Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Uzmanı Muhittin Çopur tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından soru-cevap oturumu ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ekonomi, Adana, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı
152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu’nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü’den önemli değerlendirmeler 152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü'den önemli değerlendirmeler
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Galatasaray seçime gidiyor Tarih belli oldu Galatasaray seçime gidiyor! Tarih belli oldu

13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
13:03
Böyle rezillik görülmedi Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
