Doğa Koleji'nde anaokulundan doktoraya yeni bir eğitim ekolü hazırlanıyor - Son Dakika

Doğa Koleji'nin gelecek dönem hedefleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Bilgi-Doğa toplantısında ele alındı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Can Eğitim Grubu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Baycan, Doğa Koleji Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Kızılbay, Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman ve Bilgi yöneticileri, Doğa Koleji okul müdürleri ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, bu yıl 20. yaşını kutlayan ve Türk eğitimine pek çok başarı ve ödül kazandıran Doğa Koleji'nin gelecek dönemdeki hedefleri konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji CEO'su Kızılbay, Doğa ailesinin bir parçası olmaktan memnuniyetini ifade ederek, Doğa'nın başarısının en önemli mimarlarından olan okul yöneticilerine teşekkür etti.

Kızılbay, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin katkıları ile Doğa Kolejinin anaokulundan doktora eğitimine daha inovatif ve güçlü bir yapıya kavuşacağına işaret etti.

Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman ise "Eğitim sektöründeki 20 yıllık deneyimimizle Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından olmaya, proje üreten, teknolojiyi takip eden ve yaratıcılığını kullanarak pratiğe dönüştürebilen nesiller yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

BİLGİ'nin katkılarıyla öğrencilerinin dünya vatandaşı olarak mezun olmaları için bundan sonra da çok çalışacaklarını ifade eden Eryaman, Doğa'nın başarısının en önemli etkeninin ekip ruhu bilinciyle hareket edilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Tüm okul yöneticilerine teşekkür eden Eryaman, "Doğa Koleji olarak öğrencimiz, velimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımız ile büyük bir enerjiye sahibiz. Bu enerji ile eğitimde öncü olmayı sürdürecek, eğitime yeni bakış açıları kazandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğrenciler Arizona State Üniversitesi iş birliği ile yeniliklerle tanışacak"

Açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin akademik, idari kadrosu ve eğitim anlayışı ile etkileşimin ve yoğun bir birlikteliğin olduğu bir model oluşturarak çalışmalara başlandığı belirtilerek, öğrencilerin Arizona State Üniversitesi ile yapılacak iş birliği kapsamında uluslararası akreditasyona sahip öğrenci değişimli yepyeni bir k12 eğitim modeli ile tanışacağı ifade edildi.

Açıklamada, Doğa Koleji okul müdürlerinin İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğinden memnuniyet duyduğu aktarılarak, müdürlerin başarılı nesiller yetiştirmeye devam edecekleri işaret edildi.

Toplantının ardından Doğa Koleji okul yöneticileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi yöneticileri eşliğinde Santralistanbul yerleşkesinde Enerji Müzesi'ni ve Mehmet Kenan Tekdağ Kütüphanesi'ni ziyaret etti.