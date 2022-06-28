Doğal antibiyotik fiyatı düşen tek sebze oldu - Son Dakika
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Doğal antibiyotik fiyatı düşen tek sebze oldu

28.06.2022 12:03

Doğal antibiyotik fiyatı düşen tek sebze oldu Tüm meyve ve sebzelerin aksine tezgahlarda sarımsağın fiyatı önemli oranda düştü, sarımsak önceki yıllara oranla fiyatı artmayıp düşen tek sebze oldu Tüm meyve ve sebzelerin aksine tezgahlarda sarımsağın fiyatı önemli oranda düştü, sarımsak...

Doğal antibiyotik fiyatı düşen tek sebze oldu

Tüm meyve ve sebzelerin aksine tezgahlarda sarımsağın fiyatı önemli oranda düştü, sarımsak önceki yıllara oranla fiyatı artmayıp düşen tek sebze oldu

SİVAS - Tüm meyve ve sebzelerin aksine tezgahlarda sarımsağın fiyatı önemli oranda düştü, sarımsak önceki yıllara oranla fiyatı artmayıp düşen tek sebze oldu.

Geçtiğimiz yıllarda kilogram fiyatı 90 liraya kadar çıkan sarımsağın fiyatı 15 TL'ye kadar düştü. Birçok meyve ve sebzenin fiyatı önceki yıllara oranla katlanarak artarken sarımsaktaki düşüşe bol üretim neden oldu. Sarımsak satışı yapan Pazar esnafı hem bu yıl üretim ve kalitenin yüksek olduğunu belirtip tüketiminde arttığını söylediler.

10 liraya kadar geriledi

İsmail Kesülük isimli pazarcı esnafı, sarımsağın turşu ve yemeklerde vazgeçilmez olduğunu söyleyerek, "Sarımsağı son dönemlerde 50- 60 lira arasında sattık. Mart ayından itibaren yeni sarımsaklar çıktı. Şuanda tezgahlarda yerini alan sarımsak 10-15 lira arasında satılıyor. Ancak üretim daraldığı ve yaş olan sarımsaklar kuruduğu zaman fiyatlar doğal olarak artacaktır" dedi.

Doğal antibiyotik

Mesut Karaömeroğlu isimli Pazar müşterisi, sarımsağın fiyatının düştüğünü ifade ederek, "Üretimin bolluğundan dolayı sarımsak fiyatları düştü. Sarımsağın her türlü faydası vardır, doğal antibiyotiktir ilaç kullanacağına sarımsak kullan" şeklinde konuştu.

"Üretim fazla olunca fiyat düşüyor"

Covid-19 ile sarımsak tüketiminin arttığını ifade eden Ertuğrul Yeşil, "Sarımsağın şuanda kilosu 10-15 lira arasında bulunuyor. Üretim fazla olunca fiyat düşüyor. Sarımsakta tıpkı soğan gibi yemeklerde bol kullanılıyor. Korona virüs hastalığından dolayı da alışkanlık haline geldi. Sarımsağın tüketimi fazla fakat üretim daha fazla, vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyorlar. Yemeklerde kullananda var, sade yiyende var. Bazı hastalıklara iyi geldiğine dair ifadelerde var" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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'Sebze fiyatları mahsul döneminden sonra düşecek' 'Sebze fiyatları mahsul döneminden sonra düşecek'
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal antibiyotik fiyatı düşen tek sebze oldu - Son Dakika

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