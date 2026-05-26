Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 295 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 295 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 988 bin 925 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 219 bin 635 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 295 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 115 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 159 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 430 lira 25 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 280 bin 161 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 93 milyon 283 bin 429 metreküp olarak kayıtlara geçti.