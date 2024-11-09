Doğal Gaz Fiyatı Tırmanışta

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 24 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 990 bin 430 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 420 bin 210 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 24 lira 48 kuru kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 2 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 625 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 423 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 214 bin 843 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 194 milyon 798 bin 600 metreküp olarak kayıtlara geçti.