Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 375 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 266 bin oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 358 bin 295 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 375 lira, gaz ticaret miktarı ise 992 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 993 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 756 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 172 milyon 163 bin 102 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 171 milyon 658 bin 890 metreküp olarak kayıtlara geçti.